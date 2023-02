Pur di acquistare un Iphone 14 alla conveniente cifra di 400 euro, ha effettuato ben 90 bonifici per una somma totale di 35mila euro. Una cifra sconsiderata per accaparrarsi l’ultimo modello della casa di Cupertino. Una storia assurda quanto imbarazzante quella che ha visto protagonista un giovane e inesperto ragazzo di 25 anni, residente a Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, vittima di una truffa online.

“Il suo bonifico non è andato a buon fine” è la frase ripetuta ben 90 volte dai due truffatori, un uomo e una donna residenti nella provincia di Siracusa che con una serie di espedienti sono riusciti a convincere il ragazzo a effettuare decine di bonifici bancari, tutti della somma di 400 euro. Una somma ingente quella spesa dal 25enne che dopo essersi finalmente reso conto che qualcosa non andava (i suoi interlocutori erano, chissà perché, improvvisamente spariti su tutte le utenze fornite) si è rivolto ai carabinieri denunciando l’accaduto.

I militari dell’Arma sono riusciti a identificare e denunciare in stato di libertà all’autorità giudiziaria l’uomo e la donna protagonisti della truffa, iniziata con un annuncio in rete dove vendevano il proprio Iphone 14 a un prezzo ampiamente dimezzato rispetto al valore attuale di mercato. La coppia per giorni ha fatto credere al 25enne che il bonifico che ogni volta effettuava non arrivava a destinazione. Da qui la convinzione del giovane che qualcosa sul suo conto corrente non funzionava e la ripetizione continua del trasferimento bancario fino a un totale di 35mila euro.

Poi quando si è reso conto che, nonostante l’ingente somma investita, il prodotto non arrivava a destinazione e contestualmente i due venditori non rispondevano più alle sue telefonate, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri. Le indagini proseguono per recuperare l’ingente somma di denaro che i due hanno sottratto all’inesperto giovane.

