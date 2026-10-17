Non ci voleva un oracolo per immaginare lo scenario. Se crei un “imbuto” in Medio Oriente, se aumenti i dazi a caso in giro per il mondo, se continui a far crescere il debito pubblico a Stelle e Strisce le conseguenze poi sono chiare: i prezzi aumentano, il potere di acquisto si contrae e la stagnazione, anticamera della recessione, arriva alle porte. La matrice di questa situazione ha un nome e cognome chiaro: Donald Trump. E no, non si tratta di anti atlantismo o di anti americanismo. E’ solo un bagno di realtà.

I dati

L’inflazione torna a correre e presenta un conto sempre più salato alle famiglie italiane. I dati definitivi diffusi ieri dall’Istat certificano un aumento dei prezzi del 4,2% a settembre, contro il 3,3% di agosto. Non si registrava un livello così elevato da tre anni. A trascinare i rincari sono soprattutto i prodotti energetici, aumentati del 22,6% su base annua. Ma gli effetti si fanno sentire anche sui consumi quotidiani: il carrello della spesa sale dell’1,5%, gli alimentari dell’1,7%, mentre i prodotti acquistati più frequentemente registrano un incremento del 5,2%. Dietro questa nuova impennata c’è soprattutto la crisi energetica provocata dalla guerra contro l’Iran, iniziata il 28 febbraio dagli Stati Uniti e da Israele. Le scelte militari dell’amministrazione Trump hanno contribuito a destabilizzare il mercato mondiale del petrolio e del gas. Le tensioni nello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per gli approvvigionamenti energetici, hanno alimentato rincari e incertezze. Il Brent rimane intorno ai 105 dollari al barile e il gasolio continua a registrare prezzi particolarmente elevati. Trump promette energia meno cara, ma le conseguenze del conflitto al quale partecipano gli Stati Uniti vanno nella direzione opposta. Neppure il rilascio delle riserve strategiche è riuscito finora a riportare stabilità sui mercati.

Proteste

In Italia il caro carburanti sta alimentando le proteste degli autotrasportatori, soprattutto nel Mezzogiorno, con blocchi e difficoltà negli approvvigionamenti. Ma il problema riguarda tutti. Quando aumenta il costo dell’energia crescono anche quelli della produzione e del trasporto delle merci, con il rischio di ulteriori rincari per i consumatori. A pagare maggiormente sono le famiglie meno abbienti: secondo l’Istat, nel terzo trimestre hanno subito un’inflazione del 4,4%, contro il 2,9% delle famiglie con maggiore capacità di spesa. Una differenza che misura concretamente quanto questa crisi rischi di ampliare le disuguaglianze.

All’orizzonte si profila “un’altra minaccia”. La Banca centrale europea, che ha già aumentato i tassi due volte negli ultimi mesi portando quello sui depositi al 2,50%, potrebbe decidere una nuova stretta monetaria. L’ipotesi di un ulteriore rialzo di 25 punti base a dicembre è giudicata sempre più probabile. Per l’Italia significherebbe credito più costoso, maggiori difficoltà per imprese e famiglie e un ulteriore freno alla crescita. È questo il rischio più grande: un Paese che cresce poco, con salari già sotto pressione, potrebbe ritrovarsi stretto tra inflazione e tassi elevati. La guerra contro l’Iran non sta producendo soltanto conseguenze militari e geopolitiche. Sta trasferendo costi sull’economia europea e, inevitabilmente, sui portafogli degli italiani. E mentre Trump continua a promettere soluzioni rapide, i numeri dell’Istat raccontano una realtà molto diversa: i prezzi aumentano, il potere d’acquisto si riduce e il conto della crisi continua a crescere.

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Angelo Vaccariello