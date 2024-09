La crisi dei due partiti centristi, Azione e Italia Viva, non accenna a finire. Oggi sono arrivate nuove defezioni da Iv, in particolare dai membri della Cabina di Regia di Roma. Con una lettera firmata oggi e inviata al presidente di Italia Viva per Roma Capitale, Marco Cappa, tre componenti dell’organo del partito di Renzi e due responsabili di tavoli tematici hanno presentato le loro dimissioni.

Italia Viva a Roma perde i membri della cabina di regia, dimissioni in blocco

Nella lettera, indirizzata anche a Raffaella Paita, coordinatrice del partito di Renzi, si legge: “Ti scriviamo in quanto Presidente di Italia Viva per Roma Capitale per comunicarti la decisione di dare le dimissioni dalla Cabina di Regia e dai tavoli tematici di cui siamo responsabili. Le nostre dimissioni maturano in un momento di forte travaglio per la vita e la prospettiva di Italia Viva e non nascondiamo la nostra forte perplessità sulla evoluzione di Italia Viva a seguito dell’insuccesso alle elezioni europee. Dispiace in particolare la caratterizzazione di Italia Viva come partito “personale”, resa ormai evidente dalle modalità con cui la svolta è stata comunicata e gestita e dal rifiuto di impegnare il partito in una ampia e benefica riflessione”.

Dimissioni dei membri della cabina di regia di Italia Viva a Roma

“Ciascuno di noi firmatari prenderà nel futuro le proprie personali decisioni, sia che intenda mantenere il proprio impegno in Italia Viva, sia che invece consideri ahimè esaurita questa esperienza. Le dimissioni dalla Cabina di Regia prescindono però dalla prospettiva dei singoli e sono motivate invece dalla comune e condivisa constatazione della impossibilità di svolgere quel ruolo di coordinamento che la Cabina di Regia era chiamata a svolgere e che sarebbe stato necessario per radicare, far crescere e sviluppare la presenza del partito nella città di Roma. Di un partito appunto che non fosse solo espressione di un leader, ma effettivamente radicato nelle articolazioni associative, territoriali, professionali, sociali della città” si legge ancora.

Il succo è che la cabina di regia non sembra aver mai avuto il ruolo per cui era stata creata: “Il contributo che avremmo dovuto dare in questa direzione non ci è stato consentito e per la verità neanche mai richiesto, né siamo stati messi alla prova (come peraltro era doveroso). Le deleghe sono state comunicate otto mesi dopo l’avvio della cabina di regia e mai illustrate e discusse. Non si è data alcuna sufficiente e ordinata periodicità, né ordine del giorno alle riunioni. Non si sono mai discussi orientamenti e linee di indirizzo. Non sono mai affrontate le problematiche cittadine. Non vi è stata nessuna discussione o valutazione dei deludenti risultati elettorali a Roma Capitale e della necessità di correzione dei modi e dei luoghi di presenza e radicamento in città”.

“Non si è voluto discutere del cambiamento di orientamento di Italia Viva, – lamentano ancora i firmatari Filippo Bucarelli, Fabrizio Garroni, Anna Punzo, Francesco Barreca, Emanuele Pinelli – della opportunità o meno di un Congresso, della preparazione della prossima Assemblea, ecc. La Cabina di Regia non è stata neanche MAI convocata dopo il risultato delle elezioni europee che anche a Roma è stato deludente. Le richieste di intervenire su questi temi sono state evitate o respinte come elementi di disturbo. La discussione nella sede della Cabina di Regia è stata costantemente bypassata da decisioni prese altrove. Per questo rassegniamo le nostre dimissioni dagli incarichi che ci sono stati attribuiti”. E nei prossimi giorni potrebbero esserci nuove defezioni dalla cabina di regia di Iv.

Redazione

Luca Sebastiani