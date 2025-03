Oggi vi racconto due episodi che non sono nient’altro che la norma ricorrente in presidi sanitari e scolastici italiani. L’altra notte, a Napoli, un tizio di 31 anni è entrato al Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per un dolore alla spalla.

Dopo un’attesa, che secondo il suo modo di vedere era inappropriata, ha insultato e minacciato il personale medico e paramedico, e poi è entrato e ha distrutto un computer, uno schermo e ribaltato una scrivania.

L’altro giorno, a Pisa, un gruppo di ragazzi delle scuole superiori, aderenti a un circolo politico giovanile di destra, ha diffuso un volantino in cui si istigavano gli studenti a disobbedire al pensiero unico, alle leggi, e infine ai professori e alla scuola.

Possiamo anche difendere la democrazia in Ucraina, e mostrare i muscoli a Trump cercando di potenziare le spese militari europee, e certo facciamo bene. Tuttavia il mostro è indigeno. Il problema è dentro di noi. Il puzzo nasce dall’interno.

Alessandro Agostinelli