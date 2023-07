“Fa un male bestiale, dovrò operarmi”. Così sui social Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, dopo un incidente in bici che l’ha visto coinvolto mentre era in vacanza a Santo Domingo. L’artista romano, che il prossimo 27 settembre compirà 57 anni, su TikTok pubblica due video dopo l’incidente in bici. Filmati nei quali ha spiegato di essersi rotto clavicola e femore in vari punti e di doversi sottoporre a operazione.

“Il mio medico in Romagna, Fabrizio Borra, ha visto le lastre – ha spiegato dal letto di ospedale -. Mi devono mettere un chiodo di titanio”. Appassionato cicloturista, Jovanotti ha raccontato che stava facendo “un giro bellissimo, posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero”, ma non ha visto un dissuasore di velocità ed è finito a terra.

“I dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura. Sono stati eccezionali”, ha sottolineato. “Mi sono rotto sicuro una clavicola e anche il bacino – ha fatto sapere -. La frattura sulla clavicola è scomposta. Mi sono rotto il femore in tre punti. Un male assurdo”. “Fa un male bestiale – ha detto ancora -. E’ un’operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po’ di tempo ma sono vivo e sto bene”.

“Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. E poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l’operazione”.

“Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l’ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi…Sono volato alla grande”. Il cantante spiega di essere “ospite di un amico in Repubblica Dominicana: mi sono portato la bici al mare e sbam! Mi sono fatto male”.

