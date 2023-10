Il misterioso concerto di Kanye West alla Rcf Arena di Reggio Emilia ha una data fissata. Lo show del rapper americano si terrà venerdì prossimo 20 ottobre. A confermarlo è la prefetta della città del tricolore, Maria Rita Cocciufa che ha spiegato come “in tarda mattinata sia arrivata la richiesta di autorizzazione per l’evento” sciogliendo i dubbi e le incertezze dei giorni scorsi. Anche se, al momento, non ci sono stati ancora annunci ufficiali da parte dell’entourage dell’artista e neppure sono stati messi in vendita i biglietti che i fan aspettano con grande trepidazione. Sono attese 80.000 persone, ma la capienza massima può arrivare fino a 103.000.

Le ipotesi sulle date poi smentite: ora arriva la conferma

I rumor hanno cominciato a circolare una settimana fa. La star (avvistata in Italia proprio in quei giorni, allo stadio Marassi per Genoa-Milan con la compagna italiana Bianca Censori) avrebbe anche fatto un sopralluogo al campovolo reggiano per poi dare il suo ok alla location. Da qui sarebbe partita la trattativa serrata con gli organizzatori. E il tam tam di indiscrezioni sulle date: la prima il 13 ottobre (oggi), poi il 20 e infine il 30. La seconda è quella buona. Ye – così si fa chiamare West – avrebbe inoltre già prenotato le auto coi vetri oscurati con cui spostarsi a Reggio Emilia e gli hotel per la sua crew. Sarebbe il suo primo concerto in assoluto in Italia, dopo anni che non si esibisce, senza contare la sua comparsata al Circo Massimo nell’agosto scorso durante lo show di Travis Scott.

Scattata la corsa contro il tempo per garantire l’ordine pubblico – Lunedì è previsto un tavolo per la sicurezza convocato in prefettura a Reggio Emilia. Il piano è ormai rodato visto che l’arena eventi viene da un’estate impegnativa di concertoni, da Zucchero a ‘Italia Loves Romagna’ fino ad Harry Styles (sold out con oltre centomila spettatori) e ai Pinguini Tattici Nucleari (che hanno comunque portato 80.000 persone).

