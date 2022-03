Ogni guerra ha drammaticamente una o più immagini simbolo e il conflitto in corso in Ucraina dopo l’invasione da parte delle forze armate russe non è da meno. Non solo la blogger Marianna Podgurskaya, fotografata nell’ospedale bombardato di Mariupol, che ha dato alla luce la sua bambina il giorno dopo l’attacco russo sulla struttura.

Altra foto ‘virale’ arriva ancora dal fronte ucraino: riprende una bambina di 9 anni, che con un lecca lecca e un fucile in mano sembra aspettare l’arrivo del nemico russo, seduta sul davanzale di una casa dalle pareti annerite dal fumo.

Il titolo della foto è “Girl with Candy” ed è stata condivisa anche da Donald Tusk, l’ex presidente del Consiglio Europeo: “Ora ditele che sanzioni più pesanti sarebbero troppo costose per l’Europa”, è il commento del politico polacco.

A spiegare la foto è invece il padre, il fotografo amatoriale Oleksii Kyrychenko, che racconta di aver messo in posa la figlia con un fucile scarico per “richiamare l’attenzione sull’aggressione russa in Ucraina”, in particolare per gli effetti nella popolazione più giovane.

Una seconda foto della figlia, dallo stesso titolo, di fronte a un murale con la scritta “Putin khuylo”, da tradurre come “fottuto Putin”.

