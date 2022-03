Marianna Podgurskaya ha partorito. La donna incinta, fotografata in fuga dall’ospedale bombardato nell’assedio di Mariupol, diventata suo malgrado protagonista e oggetto della propaganda di Mosca, ha dato alla luce una bambina. Lo fa sapere la giornalista Olga Tokariuk. La donna era stata fotografata nell’ospedale pediatrico di Mariupol bombardato nel pomeriggio di 9 marzo. Distrutto il reparto di maternità e ginecologia, tre vittime, 17 feriti.

Kiev ha accusato Mosca di “atrocità” e “crimini di guerra”. Il Cremlino ha commentato la vicenda parlando di “fake news”. Il primo vice rappresentate della Russia alle Nazioni Unite ha dichiarato che l’edificio colpito era stato rilevato dalle truppe ucraine. Sergey Lavrov, nel punto stampa dopo l’incontro in Turchia con l’omologo ucraino, il ministro degli Esteri Dmytro Kuleva, aveva detto che l’ospedale “era la base del Battaglione Azov” e che “i civili ucraini sono stati usati come scudo”.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol’s bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it’s very cold in Mariupol and the bombing doesn’t stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022

La propaganda russa ha coinvolto gli account social dell’ambasciata di Mosca in Italia. “Il tentativo di gonfiare lo scandalo attorno alla presunta distruzione da parte della Russia dell’ospedale a Mariupol è il massimo del cinismo e della campagna di menzogne sulla nostra operazione militare speciale in Ucraina”. Alcuni account hanno messo tutto in discussione a partire dalle fotografie di Marianna Podgurskaya, una donna incinta fotografata in alcuni scatti, in fuga dall’ospedale.

Non una vittima ma una blogger di moda, ingaggiata per una messa in scena, portata di proposito sul posto per la propaganda di Kiev. Ma Podgurskaya è effettivamente un’influencer che vive a Mariupol. Abbastanza per giustificare la sua presenza nella struttura. Sul suo profilo si possono vedere numerose immagini che la mostrano davvero incinta. Su Instagram l’influencer è seguita da quasi 56mila follower. È solita pubblicizzare e testare prodotti di bellezza. La foto mentre scappava all’ospedale era stata scattata da Evgeniy Maloletka, freelance pluri-premiato, per Associated Press. Podgurskaya ha partorito ieri sera, lei e la bambina stanno bene ma, aggiunge Tokariuk, fa molto freddo a Mariupol e i bombardamenti continuano.

Non c’è alcuna solida prova a sostegno delle tesi dei russi: non si può definire Podgurskaya come un’attrice piazzata di proposito nell’ospedale a recitare la parte della donna incinta. Non ci sono prove neanche del fatto che l’ospedale fosse diventato un covo di combattenti nazisti ucraini. L’Ambasciata russa nel Regno Unito aveva accostato due foto, con due diverse donne incinte, bollandole come “FAKE”: una delle due è in barella, l’altra la blogger Podgurskaya.

“È la beauty blogger Marianna Podgurskaya, davvero incinta. In realtà ha interpretato i ruoli di entrambe le donne incinte nelle foto. E le prime foto sono state effettivamente scattate dal famoso fotografo propagandista Evgeniy Maloletka, piuttosto che da soccorritori e testimoni come ci si aspetterebbe”, aveva risposto a un utente su Twitter l’ambasciata. Si trattava però di due donne diverse, vestite diversamente, come mostrato anche da altri video girati sul posto, e Twitter ha rimosso il post dell’ambasciata. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha confermato almeno 18 attacchi contro ospedali o centri medici da quando l’invasione russa è iniziata, due settimane fa.

