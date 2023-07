Dopo vent’anni, la Banca centrale europea vorrebbe rifare il look delle banconote da 10, 20, 50, 100 e 200 euro. Purtroppo però l’iniziativa parte con un grosso intoppo tecnico. Il sito sul quale rispondere a un fantastico sondaggio, non funziona.

La nuova veste grafica della prossima serie di banconote in euro sarà messa in circolazione, verosimilmente, dopo il 2026. Intanto fino al 31 agosto di quest’anno, i cittadini europei potranno contribuire al sondaggio mirato a individuare una tra le sette macroaree proposte: 1) uccelli; 2) cultura europea; 3) valori europei rispecchiati nella natura; 4) il futuro ti appartiene; 5) mani; 6) la nostra Europa, noi; 7) fiumi: acque di vita dell’Europa.

Nella giornata di lancio dell’iniziativa però la sezione web dedicata all’indagine è risultata irraggiungibile per diverse ore. Comunque, la presidente la presidente della Bce Christine Lagarde, esortando gli utenti a rispondere al sondaggio, ha dichiarato: “Vi è un forte legame tra la nostra moneta unica e la nostra comune identità europea, e la nostra nuova serie di banconote dovrebbe metterlo in risalto. Vogliamo che gli europei si identifichino con la veste grafica delle banconote in euro, ed è per questo che avranno un ruolo attivo nella selezione del nuovo tema”.

Le prime banconote in euro sono entrate in circolazione il primo gennaio 2002, “dopo 20 anni è il momento di rinnovare l’aspetto delle nostre banconote affinché i cittadini europei di ogni età e provenienza vi si possano riconoscere”, ha chiosato Lagarde.

Anche Fabio Panetta, attuale membro del Comitato esecutivo e futuro governatore di Bankitalia, ha commentato: “Stiamo lavorando a una nuova serie di banconote ad alta tecnologia, al fine di ostacolare le falsificazioni e ridurre l’impatto ambientale. Siamo impegnati a preservare il contante e ad assicurare che la moneta pubblica rappresenti sempre un’opzione di pagamento”.

Il tema definitivo della prossima generazione di banconote dovrebbe essere scelto dalla Bce entro il 2024. Dopodiché, partirà un concorso per i disegni effettivi che verranno impressi sulle banconote: in quell’occasione, i cittadini saranno chiamati ancora una volta a dare la propria preferenza tra le opzioni selezionate.

