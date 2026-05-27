Si è svolta a Napoli la conferenza stampa di presentazione di MERAVIGLIA – Mediterranean Entrepreneurship’s Real Added Values to Innovate and Green Local and Inner Areas, il progetto internazionale promosso dalla Fondazione Amesci nell’ambito del programma di cooperazione europea Interreg NEXT MED, cofinanziato dall’Unione Europea.

L’incontro, patrocinato dalla Fondazione Campania Welfare, ha rappresentato il primo momento pubblico di confronto e condivisione del progetto, che coinvolge 8 partner provenienti da sei Paesi del Mediterraneo – Italia, Francia, Tunisia, Libano, Giordania e Turchia – con l’obiettivo di promuovere sviluppo sostenibile, innovazione sociale e occupabilità giovanile attraverso la formazione e l’eco-imprenditorialità.

MERAVIGLIA si svilupperà nell’arco di 36 mesi e prevede la realizzazione di percorsi di accompagnamento all’imprenditorialità sostenibile, attività di cooperazione internazionale e la costruzione di reti territoriali capaci di favorire inclusione sociale, innovazione e occupazione giovanile nei territori locali e nelle aree interne del Mediterraneo.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il percorso che accompagnerà centinaia di giovani in attività di formazione, mentoring, networking internazionale e sperimentazione di modelli di eco-imprenditorialità, attraverso la creazione di “Third Places for Environmental Skills”, ossia spazi fisici e virtuali dedicati all’apprendimento, all’innovazione sociale e alla cooperazione territoriale, pensati per accompagnare giovani, associazioni, imprese e comunità territoriali nella costruzione di nuove opportunità sostenibili. La dimensione educativa e formativa rappresenta infatti uno degli assi strategici dell’iniziativa. Attraverso i Terzi Luoghi, MERAVIGLIA punta a costruire vere e proprie comunità di apprendimento locale, capaci di mettere in rete giovani eco-imprenditori, enti del terzo settore, istituzioni, mentor ed esperti internazionali, favorendo la nascita di nuove imprese sostenibili e di percorsi di cittadinanza attiva.

“Per la Fondazione Amesci MERAVIGLIA rappresenta un progetto strategico che rafforza il nostro impegno per la crescita delle nuove generazioni attraverso la sostenibilità, l’innovazione sociale e la cooperazione euro-mediterranea. Crediamo che investire nei giovani significhi offrire strumenti concreti per interpretare le trasformazioni ambientali ed economiche in corso e trasformarle in opportunità di sviluppo e partecipazione. In questo quadro la formazione assume un valore centrale: non solo come acquisizione di competenze green e imprenditoriali, ma come esperienza capace di generare consapevolezza, protagonismo e capacità di costruire futuro nei territori”, ha dichiarato Guido Spaccaforno, Vicepresidente della Fondazione Amesci e Responsabile del Progetto MERAVIGLIA.

In questo quadro si inserisce la riflessione di Paolo Vassallo, presidente di Autism Aid ETS, organizzazione che insieme alla Cooperativa Sociale Terra Felix, ospiteranno i ‘Terzi Luoghi’ che verranno realizzati nei prossimi tre anni da Amesci in Campania. “Generare meraviglia significa creare connessioni autentiche tra persone, territori e opportunità. Il National Information Day, inizio del progetto Meraviglia, vuole essere un invito ad immaginare comunità più partecipi, inclusive e sostenibili, in cui l’innovazione sociale diventa uno strumento concreto per valorizzare l’ambiente, rafforzare i legami e costruire nuove possibilità di crescita collettiva. Credo che la meraviglia nasca proprio da qui: dalla capacità di trasformare idee condivise in esperienze capaci di produrre impatto reale”. Una visione che trova continuità anche nelle parole di Francesco Pascale della Cooperativa Sociale Terra Felix, “Terra Felix ha come mission quella di ‘ispirare persone, comunità e territori a generare benessere per un futuro sostenibile’. Con il progetto MERAVIGLIA coinvolgeremo i giovani del territorio in un bellissimo percorso di empowerment a beneficio di tutto il territorio”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti: Enrico Maria Borrelli, Presidente della Fondazione Amesci; Guido Spaccaforno, Vicepresidente CdA della Fondazione Amesci e Responsabile progetto Meraviglia; Paolo Vassallo, Presidente di Autism Aid; Antonio Marciano, Presidente della Fondazione Campania Welfare.

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