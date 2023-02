Scomparso un bambino di tre anni a Nerano, piccola frazione marina di Massa Lubrense, comune della Costiere Amalfitana. Il piccolo si chiama Gennaro Rotoli e, stando a quanto denunciato dalla madre ai carabinieri, si è allontanato dalla sua abitazione, presente in via Vespucci, poco dopo le 9 di questa mattina, venerdì 3 febbraio.

In corso le ricerche del piccolo che, così come comunicato dai carabinieri, al momento della scomparsa indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini. La madre ha autorizzato la diffusione della foto per aiutarci nelle ricerche.

“In frazione Nerano pressi Via Amerigo Vespucci angolo incrocio Villaggio Sirenuse si è smarrito un bimbetto di tre anni circa. Chi dovesse avere notizie contatti immediatamente la polizia municipale 0818789165 o Carabinieri 0818780384”.

AGGIORNAMENTO: È stato ritrovato, dopo alcune ore di ricerche, Gennaro Rotoli, il bambino di tre anni che questa mattina era scomparso a Nerano. Il piccolo è stato trovato da un appuntato scelto dei carabinieri insieme a dei volontari che erano nel dispositivo delle ricerche. Il bimbo era in un sentiero poco distante dall’abitazione e sembra stia bene, fanno sapere i militari.

