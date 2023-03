Pochi giorni fa è stata la volta dei portavoce di Adolfo Urso, Gerardo Pelosi, e il capo di gabinetto della ministra delle Riforme, Maria Elisabetta Casellati, Alfonso Celotto. Entrambi per “motivi personali”. Ieri sono arrivate le dimissioni di Giovanni Sallusti, il portavoce del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, insieme a quelle di Marina Nalesso, la portavoce del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Per tutti le motivazioni sono sempre le stesse: motivi personali e familiari, questa la versione ufficiale. I portavoce del governo Meloni sono in fuga, e se prima poteva essere solo un caso, adesso la tendenza è confermata, con le dimissioni, in un solo giorno, di ben due responsabili della comunicazione.

L’attuale direttore dell’Agi potrebbe invece arrivare a fare il portavoce del governo Meloni. Mario Sechi è stato visto entrare ieri a palazzo Chigi. Il suo ruolo però probabilmente non sarà proprio di addetto stampa, quanto più di consigliori.

Meloni vuole così rafforzare la sua comunicazione dopo aver portato a palazzo Chigi come consigliere la sua storica portavoce, Giovanna Ianniello. Sechi, in ogni caso, se riuscirà a diventare portavoce, lo farà dopo aver vinto diverse resistenze interne a Fratelli d’Italia e alla Lega, e nel mondo dell’informazione di centrodestra.

Ma ci sono stati altri esempi tra gli uomini e le donne di questo esecutivo. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso non si è solo separato dal portavoce, Gerardo Pelosi, già firma economica del Sole 24 ore, ma anche dalla responsabile della sua segreteria, Valentina Colucci, che in passato aveva collaborato con i ministri Vittorio Colao e Federico D’Incà.

Il retroscena vedrebbe un furibondo litigio scoppiato a fine gennaio dopo il frettoloso annuncio sull’accordo raggiunto con i benzinai. Invece Giovanni Sallusti, 40 anni, ha lasciato ieri, dopo che Valditara è finito sotto accusa per l’annunciata punizione della preside fiorentina, che aveva scritto una lettera in cui denunciava il pestaggio squadrista.

