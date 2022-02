La fune si spezza e due operai precipitano nel vano di un ascensore per oltre venti metri: uno è morto (aveva 55 anni), l’altro (26enne) è ricoverato in gravi condizioni. E’ il bilancio dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 14 di venerdì 11 febbraio nel cantiere edile di un palazzo in viale Monza a Milano, poco distante da piazzale Loreto. Secondo una prima ricostruzione, i due lavoratori, entrambi di origine slovacca, si trovavano sul tetto dell’ascensore quando si è verificata la tragedia: mentre tentavano di installare la cabina, la fune si sarebbe spezzata e sono precipitati per decine di metri. L’incidente è avvenuto al quinto piano di un palazzo in ristrutturazione di otto piani.

La dinamica, riferisce Areu (l’agenzia regionale emergenza urgenza dalla regione Lombardia), è al vaglio delle forze dell’ordine. L’operaio 55enne sarebbe deceduto sul colpo, il giovane collega è stato invece soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Niguarda: nell’impatto ha riportato un trauma al volto, un trauma toracico e un trauma al bacino e a una gamba. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, i vigili urbani e il pm di turno (Ilaria Perinu) della Procura di Milano che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Disposta l’autopsia sul corpo dell’operaio morto.

“Non avevano l’imbracatura perché in quel momento non serviva” spiega all’Agi un collega dei due operai. “Sono caduti dal quinto piano – aggiunge -. Stavano installando un ascensore nuovo, ne avevano installati altri due senza nessun problema. Conoscevo da poco il mio collega che è morto ma posso dire che era una bravissima persona, molto educata”.

I lavori, stando al cartello obbligatorio, sono svolti da una ditta Percassi. Secondo quanto riferisce l’Ansa, i colleghi dell’operaio morto e di quello ferito sono usciti con in il viso sconvolto.

🔴 #Milano incidente sul lavoro: due operai sono precipitati nel vano ascensore nel cantiere di un palazzo, a viale Monza. Un operaio è deceduto, soccorso dai #vigilidelfuoco il secondo in gravi condizioni #11febbraio pic.twitter.com/CdWJEvqqsJ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 11, 2022

