“Non si può morire così, esisterà un Dio…”. Dolore, lacrime, rabbia. Sullo sfondo le sirene dei soccorritori in arrivo in via Genova a Torino, dove il crollo di una gru avvenuto intorno alle 10 di sabato 18 dicembre ha provocato la morte di tre operai, tra cui un 20enne, e il ferimento di un altro operaio e alcuni passanti. Immagini strazianti quelle riprese in un video girato da un passante subito dopo il crollo. A terra, schiacciati dalla gru, ci sono i corpi senza vita di due lavoratori. Intorno alcuni colleghi e residenti della zona, sconvolti da quanto accaduto.

“E’ una cosa brutta” dice una donna che poi conta gli operai schiacciati dalla gru: “Ce ne sta un altro di là, ma quanti sono?“. Un collega probabilmente dei tre operai deceduti (il 20enne è spirato poco dopo l’arrivo al Cto di Torino in seguito al grave trauma cranico riportato) non si dà pace: “Non si piò morire così, esisterà un Dio…”. Un passante aggiunge: “Cosa avete combinato“. L’operaio è al telefono e si rivolge probabilmente a un collega dicendo: “Sono morti tutti, vieni giù, che stai a fare su in ufficio. Sono morti i tre gruisti, i tre montatori, vieni giù”.

In sottofondo si sentono delle grida, una donna dice che un operaio “respira ancora”: è il 20enne morto poi dopo l’arrivo in ospedale.

I nomi delle tre vittime

Le vittime – così come riportato dall’Ansa – sono Roberto Peretto, di Cassano d’Adda (Milano), 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni, di Carugate (Milano), Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze (Torino). Feriti un altro gruista, Mirzad Svrka, 39 anni, bosniaco e residente a Chivasso (Torino), e due passanti, un uomo di 33 anni e una donna di 61, ora ricoverati, in codice giallo, al Cto.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torino a lavoro per accertare le responsabilità del crollo. Il pubblico ministero Giorgio Nicola ha ascoltato l’operaio rimasto ferito nel crollo di una Gru. L’incontro, durato circa un’ora e avvenuto in ospedale, era finalizzato ad acquisire le prime informazioni sull’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione sono due gli impianti coinvolti nel crollo, impegnati per la ristrutturazione della facciata di un condomino di sette piani. Il primo è la Gru fornita per i lavori dalla ditta Loca-Gru. Il secondo è il mezzo dell’azienda calabrese incaricata dei lavori che serviva per l’assemblaggio. A collassare, e a piombare sull’altro, potrebbe essere stato il secondo ma la risposta potrà arrivare soltanto dagli accertamenti tecnici.

Gli operai farebbero parte di una terza azienda, con sede in provincia di Milano. Secondo una prima ricostruzione, erano sulla Gru e sono precipitati da decine di metri di altezza. Uno di loro e’ finito sotto il contrappeso in cemento. Il braccio dell’automezzo della Calabrese si è spezzato in due, restando comunque agganciato alla base, ed e’ piombato sulla palazzina di fronte. La Gru si e’ rotta in quattro parti. Il cantiere per la ristrutturazione è della società torinese Fiammengo.

🔴 #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei tre operai rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura [#18dicembre 11:00] pic.twitter.com/Vy0cHJVIOy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021

“Un grande dolore e sconcerto per questo nuovo drammatico incidente sul lavoro. Una grave ferita per la città, profondamente scossa. Esprimo il cordoglio alle famiglie”. A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, arrivato in mattinata sul luogo della tragedia. “I luoghi di lavoro – sottolinea – dovrebbero essere posti da cui tornare e dove essere sicuri. La morte di questi tre lavoratori e’ una grave ferita per la citta’. Le dinamiche saranno chiarite dalle autorità competenti”. L’amministrazione comunale – prosegue Lo Russo – è mobilitata con il pronto intervento, la protezione civile e la Polizia municipale per le operazioni necessarie. Come sindaco e a nome di tutta l’amministrazione comunale seguiamo costantemente la situazione e lunedì riferiremo in Consiglio sull’accaduto”.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

