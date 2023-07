Il Movimento 5 Stelle è l’unico partito di opposizione a votare insieme alla coalizione del governo Meloni all’incremento delle indennità per i capigruppo alla Camera dei deputati. Spiazza ancora una volta il partito guidato da Conte, che anni fa predicava l’abolizione della povertà e obbligava i suoi parlamentari a restituire parte dello stipendio.

Oggi l’ennesima giravolta con l’ufficio di presidenza di Montecitorio che ha approvato l’incremento delle indennità, pari a quella già erogata per i presidenti di commissione, pari a 2.226,92 euro lordi al mese, 1269,34 euro netti. La decisione è stata presa con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e del Movimento Cinque Stelle. Astenuti invece Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Roberto Giachetti di Azione e Italia Viva. L’incremento non peserà sul budget di Montecitorio perché arriverà, viene spiegato, dalle risorse già in capo ai gruppi stessi.

Per il 2023 l’indennità aggiuntiva sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi parlamentari. Dal 2024 l’indennità sarà erogata direttamente dalla Camera. Le risorse necessarie saranno prelevate dal contributo concesso ai gruppi parlamentari e quindi, viene spiegato, l’operazione è ad invarianza di spesa rispetto al bilancio complessivo di Montecitorio. In sostanza, dunque, non ci saranno spese aggiuntive.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo