Intera tratta sospesa per oltre mezz’ora a causa di un viaggiatore che rifiuta di indossare la mascherina. Momenti di caos all’interno della stazione di Salvator Rosa della Linea 1 della metropolitana di Napoli dove poco dopo le 12.30 sono intervenute diverse volanti della polizia, allertate dal personale dell’Azienda Napoletana Mobilità che si occupa del trasporto pubblico in città.

Stando a quanto appreso dal Riformista, sarebbero quattro le volanti della polizia intervenute per ripristinare la calma dopo che una persona, stando a quanto stabilito dall’Anm, ha causato il blocco dell’intera circolazione perché rifiutava di indossare il dispositivo di sicurezza per contrastare la diffusione del covid-19. Il servizio si è fermato intorno alle 12,15, in entrambe le direzioni. Secondo quanto ha comunicato Anm attraverso gli altoparlanti ai passeggeri in attesa “è in corso un intervento delle forze dell’ordine nella stazione di Salvator Rosa”.

Numerosi i disagi creati ai cittadini partenopei in una giornata già resa problematica dal maltempo e dalla violenta grandinata che ha interessato il capoluogo.

La circolazione è ripresa alle 12.55 sull’intera tratta.

