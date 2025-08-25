La nave da crociera MSC World Europa è ferma al largo di Ponza dalle prime ore di questa mattina quando è stata segnalata una perdita di potenza di propulsione. L’imbarcazione era partita domenica pomeriggio da Genova, per proseguire la sua rotta verso Napoli, dove sarebbe dovuta arrivare alle 10:30 di questa mattina.

Spavento per gli oltre 8mila passeggeri

Spavento per i numerosi passeggeri a bordo, che hanno avvertito gli impianti spegnersi improvvisamente. Secondo quanto confermato da MSC, tutti i servizi restano pienamente operativi e non vi sono problemi legati alla sicurezza. Tecnici specializzati della Compagnia, fa sapere la Guardia Costiera, stanno raggiungendo la nave per effettuare le verifiche al suo interno, dove sono presenti 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio) per risolvere l’avaria.

MSC World Europa, partiti due rimorchiatori

L’obiettivo è far ripartire la nave da crociera, magari a regime di ridotto, per consentire l’attracco a Napoli. Le condizioni del mare sono favorevoli e lo saranno per le prossime ore ma se il tentativo di far ripartire il motore fallirà sarà indispensabile scortare la nave in porto e in tal senso rimorchiatori sono già partiti – rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli – per assistenza

I dettagli della World Europa

La World Europa è tra le navi da crociera piu grandi del mondo: è lunga 300 metri e ha una capienza di circa 7mila passeggeri e 2mila persone di equipaggio. Costruita nei cantieri navali di Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire per MSC Crociere, la nave ha iniziato la sua attività il 20 dicembre 2022 con un viaggio di andata e ritorno di 9 giorni dal Qatar, dopo aver prestato servizio come nave hotel a Dohadurante il Campionato mondiale di calcio 2022. Dal sito Vesselfinder.com si vede chiaramente la posizione della nave da crociera a circa 12 miglia da Ponza, con una velocità di avanzamento minima, pari a 0.6 km.

