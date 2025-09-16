La risoluzione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite che, l’altro giorno, ha approvato in blocco la cosiddetta “Dichiarazione di New York” non pone le basi per la costituzione di uno Stato palestinese: porrebbe le basi, semmai fosse attuata, per la distruzione di Israele.

C’è da sperare che i tanti che l’hanno approvata – tra i quali l’Italia – non se ne siano resi conto. O almeno che, in un eccesso di discutibile realismo, abbiano deciso di approvarla immaginando appunto che si tratti soltanto di parole senza possibilità di attuazione. Perché nel documento approvato dall’Onu con quel massiccio voto favorevole (pochissimi i contrari e gli astenuti) non c’è soltanto l’improvvida istigazione, rivolta agli Stati, al riconoscimento di uno Stato palestinese nelle attuali – semplicemente impossibili – condizioni. C’è anche, ben più gravemente, l’affermazione del “diritto al ritorno” dei palestinesi. Non, attenzione, il diritto al ritorno in questa o quell’area disputata della regione (cosiddetti “Territori Occupati”), bensì il diritto al ritorno in Israele. Cioè nel territorio dello Stato che subì, e vinse, la guerra che scatenarono i Paesi arabi per annientarlo il giorno stesso della dichiarazione di indipendenza.

Si noti che il proposito fatto proprio dai tanti che l’hanno votato (“un sostegno appropriato per risolvere la questione dei rifugiati, ribadendo il diritto di ritorno”, diceva la Dichiarazione di New York) non è un germoglio spontaneo. È il frutto malato di un lavorìo precedente, che veniva sempre dai lombi delle Nazioni Unite. Il 17 gennaio del 2023, infatti, un “rapporto” del solito manipolo di “esperti” dell’Onu si abbandonava a dichiarare che “i palestinesi sfollati dal 1948, sopravvissuti alla Nakba, devono essere in grado di tornare alle loro terre storiche”. Quell’enormità – che passò colpevolmente inosservata – fiorisce e si stabilizza nella risoluzione approvata qualche giorno fa: un “diritto al ritorno” che non ha precedenti né paragoni al mondo, che vale solo per i palestinesi e solo nei confronti di Israele e che suppone, letteralmente, la cancellazione dello Stato ebraico preconizzato dalla Società delle Nazioni e aggredito senza sosta dal giorno della fondazione.

Nessuno immaginerebbe – e nessuno, si immagina, sarebbe disposto a proclamare – il diritto al ritorno delle centinaia di migliaia di ebrei cacciati, nel 1948, dai Paesi africani e arabi in cui vivevano da decenni o da secoli. Si immagina invece – e si proclama senza perplessità – che cessi il diritto degli ebrei a un proprio Stato. E che la soluzione “Due Stati” sia dunque questa: uno Stato arabo da una parte e uno Stato non più ebraico dall’altra.

Iuri Maria Prado