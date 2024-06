Era un po’ di tempo che qualche esponente dei partiti di governo non ne sparava qualcuna. A colmare questo vuoto ci ha pensato Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione e al lavoro in Veneto per Fratelli d’Italia, oltre che candidata alle elezioni europee. La meloniana ha caricato a testa bassa contro i matrimoni ‘misti’, cioè quelli tra donne cattoliche e uomini musulmani: “I matrimoni misti fra donne cattoliche e uomini musulmani possono essere un facilitatore delle infiltrazioni del terrorismo islamico. Purtroppo il matrimonio è anche una legalizzazione, un contratto sociale che dà molti diritti agli sposi. La nostra società può essere sicuramente multietnica, ma non multiculturale“.

Poi Donazzan ha continuato: “Culture così diverse ravvicinate possono rivelarsi un problema in un periodo caratterizzato da forte terrorismo. La colpa è la nostra, l’Italia si sta ‘scristianizzando'”.

I precedenti di Donazzan

Donazzan in realtà non è nuova a questo tipo di esternazioni e gaffe. Già l’anno scorso aveva fatto discutere una circolare inviata via mail agli istituti regionali in occasione della “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”, istituita con una legge del 5 maggio 2022. Nel testo scritto da Donazzan si leggeva che “molteplici sono gli episodi di eroismo degli alpini che costellano la Seconda Guerra mondiale, spesso sottaciuti o rimasti nella memoria individuale dei superstiti o tramandati attraverso il racconto degli anziani di famiglia”.

La lettera rivolta agli insegnanti del Veneto si concentrava in particolare con la campagna di Russia, l’assessore regionale parla di una impresa “valsa agli Alpini la definizione di unico corpo d’Armata imbattuto in terra di Russia, ed evidenzia il valore dei nostri soldati, che con abnegazione si sono battuti in nome della Patria”. Poi il clamoroso sfondone, quando Donazzan scrive che “purtroppo già nel mese di dicembre i russi dilagano accerchiando le divisioni posizionate più ad est”. Va bene il patriottismo, ma non esageriamo.

