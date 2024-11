Anche Mediaset può sbagliare. Il tentativo di riportare un reality dimenticato, come La Talpa, in prima serata non ha prodotto i risultati sperati, e il programma condotto da Diletta Leotta è ora costretto a chiudere con una puntata d’anticipo.

La Talpa era tornata in tv dopo 16 anni, con una prima seguita da 2.250.000 spettatori e il 14,04% di share. Da lì una picchiata verso il basso. 1.917.000 spettatori per la seconda, 1.572.000 per l’ultima dello scorso 18 novembre. Un trend che ha costretto i vertici dell’azienda a chiudere i battenti prima del previsto.

La Talpa ultima puntata anticipata

La Talpa verrà smascherata quest’oggi, lunedì 25 novembre, soltanto nella tarda notte. La fine del programma è prevista per l’1.30. L’ultima puntata ne ingloberà infatti ben tre, in un montaggio video ridotto all’osso, permettendo a Mediaset di liberare il palinsesto già dalla prossima settimana. Tuttavia su Mediaset Infinity le puntate saranno caricate nel loro formato originale. Al momento sono otto i concorrenti in gara Andreas Muller, Veronica Peparini, Andrea Preti, Marina La Rosa, Orian Ichaki, Alessandro Egger, Lucilla Agosti e Gilles Rocca.

La conduzione di Diletta Leotta sotto i riflettori

La conduzione di Diletta Leotta non è riuscita a trascinare il grande pubblico. L’autore Marco Salvati a 361 lounge ha ribadito che “Diletta non è stata una decisione autoriale, ma una decisione aziendale. Le è stato dato il reality più complesso in assoluto. Paola Perego lo faceva benissimo, ma aveva molto mestiere e la diretta la gestiva come una cosa sua”. Alla presentatrice sportiva anche qualche merito: “È dedita al lavoro, diligente, non ha mai perso la testa nonostante i ritmi frenetici”.

