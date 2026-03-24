È stato pubblicato un nuovo e ampio rapporto britannico sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre, che si propone come una delle analisi più complete e aggiornate disponibili. Il documento, che supera le 300 pagine, ricostruisce in modo dettagliato gli eventi attraverso prove documentali, integrando anche le testimonianze dirette di ostaggi, tra cui Emily Damari e Anat Ron-Kendall, una cittadina britannica sopravvissuta. A conferire ulteriore autorevolezza all’indagine è il fatto che è stata commissionata dall’All-Party Parliamentary Group (APPG), organismo che riunisce parlamentari di tutti gli schieramenti politici del Regno Unito, e realizzata sotto la supervisione di uno storico di livello come Andrew Roberts, che ne rafforza così il valore scientifico.

Il rapporto è stato concepito per contrastare i fenomeni di negazionismo e le narrazioni distorte emerse subito dopo l’attacco. Si è assistito alla negazione o alla messa in dubbio delle violenze sessuali contro donne israeliane, nonostante queste siano state documentate in modo ampio e dettagliato. Durante tutto il periodo della guerra a Gaza, il 7 ottobre è stato spesso rimosso o sminuito nel dibattito pubblico, o citato con fastidio, oscurato dalle polemiche sulla reazione militare israeliana. All’interno del dossier ci sono i dati raccolti che tutti conosciamo: gli attacchi hanno provocato 1.182 morti, oltre 4mila feriti e il sequestro di 251 ostaggi. La maggior parte delle vittime, circa il 73%, era formato da civili, inclusi molti bambini e anziani, rendendo l’evento il più grave massacro di ebrei dalla Shoah.

Uno degli elementi principali del rapporto è l’evidenza del carattere pianificato e sistematico dell’attacco. Secondo quanto emerge, Hamas ha preparato l’assalto per anni, arrivando persino a costruire riproduzioni di comunità israeliane per addestrare i propri combattenti. Questo contraddice la narrazione propagandistica di Hamas, secondo cui l’obiettivo fosse esclusivamente quello di colpire militari e prendere ostaggi, e che le uccisioni di civili siano state il risultato di una degenerazione imprevista della situazione. Le prove raccolte e le testimonianze, infatti, descrivono esecuzioni all’interno delle abitazioni, persone uccise nei rifugi o inseguite mentre cercavano di fuggire e poi ammazzate, intere famiglie bruciate vive, attacchi mirati e l’uso intenzionale di violenze estreme, comprese aggressioni sessuali e mutilazioni, come strumenti deliberati di terrore.

Un altro aspetto molto importante è rappresentato dalla documentazione diretta delle violenze. I terroristi hanno filmato e diffuso gli attacchi attraverso i social media e i cellulari delle vittime, con l’obiettivo di amplificare l’impatto del terrore ben oltre i luoghi colpiti e condividerlo in tempo reale con il mondo. Il rapporto si chiude affrontando il fenomeno del negazionismo del 7 ottobre, paragonandolo agli stessi meccanismi di negazione della Shoah.

Oggi, in un’epoca in cui tutti abbiamo accesso all’informazione, il paradosso è che possono essere proprio i mezzi di informazione a diffondere fake news e narrazioni distorte. Un rapporto come questo, fondato su prove, testimonianze dirette e filmati, diventa strumento essenziale per preservare la verità e impedire che la storia di quel giorno venga manipolata o dimenticata.

© Riproduzione riservata

Tiziana della Rocca