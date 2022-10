“Vi siete presi il salvadanaio dei ragazzi e i soldi presenti in cassa provocando un danno di circa 5mila euro senza portare a casa nulla di economico”. E’ lo sfogo sui social di Salvatore Lioniello che insieme alla famiglia gestisce la titolata pizzeria “Da Lioniello” a Succivo, comune in provincia di Caserta.

Il raid compiuto da cinque persone a bordo di una Golf di colore nero con targa coperta è avvenuto poco dopo le 3 del mattino di giovedì 27 ottobre nella sede della pizzeria in via Murelle. Salvatore ha pubblicato il video sui social e le indagini sono affidate ai carabinieri. Nel filmato è sconfortato da quanto accaduto, in un periodo dove già l’aumento delle bollette sta mettendo a dura prova l’attività dei commercianti.

I malviventi dopo essere entrati nel parcheggio della pizzeria, hanno alzato la saracinesca e infranto il vetro di 4 centimetri, provocando ingenti danni all’interno della struttura. “Hanno un po’ scassato tutto, prendendosi la cassa, il salvadanaio dei ragazzi (quello dove erano contenute le mance, ndr) ma non la busta con i 10 centesimi” commenta Salvatore.

“Avete fatto solo un danno di 4-5 mila euro per non prendervi niente. Qui – spiega il pizzaiolo – cerchiamo di far star bene a più di 16 famiglie che lavorano con noi, abbiamo tutti contro, solo di energia elettrica in tre mesi abbiamo oltrepassato il limite senza dire niente. E in più ci troviamo il degrado sociale…”.

