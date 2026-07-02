“A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela”. L’annuncio è di Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia, nel corso della festività della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio, celebrata nella basilica della cittadina campana. Le parole di Mastella hanno spiazzato i fedeli presenti in Duomo che hanno risposto, dopo qualche secondo di silenzio, con un caloroso applauso.

Il sindaco, visibilmente commosso, è stato abbracciato dal neo arcivescovo Michele Autuoro. Mastella, nato a Ceppaloni, lo scorso 5 febbraio ha compiuto 79 anni. Alle comunali dell0ottobre 2021 è stato rieletto per la seconda volta consecutiva sindaco di Benevento, carica che terminerà di esercitare tra poco meno di 12 mesi quando ci saranno nuove elezioni.

Redazione

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Ciro Cuozzo