L’Aquila è molto più di un capoluogo: è una vera e propria capitale della musica italiana, capace di unire tradizione, spiritualità e spettacolo in un unico, potente abbraccio. Dal 23 al 30 agosto torna l’appuntamento più atteso, la 731esima Perdonanza Celestiniana, riconosciuta nel 2019 come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco, e unica nel suo genere: un Giubileo a cadenza annuale, nato nel 1294 da una visione di pace firmata Papa Celestino V. E per l’occasione sono attesi prestigiosi cantautori, attori e personalità dello spettacolo. Un trampolino di lancio inedito in vista del 2026, quando il capoluogo abruzzese sarà Capitale italiana della Cultura.

L’Aquila, centro simbolico dell’Italia

Insomma, L’Aquila è pronta a diventare il centro simbolico dell’Italia intera. Un palcoscenico d’eccellenza che accoglierà ospiti prestigiosi, da Renato Zero a Francesco Gabbani, passando per Antonello Venditti, Raoul Bova e Stefano De Martino. Sarà un viaggio nel tempo e nello spirito, guidato dal direttore artistico Leonardo De Amicis: “Attraverso la musica, la danza, la parola e l’incontro tra generazioni, questa Perdonanza vuole essere un percorso condiviso, civile, popolare, ma anche profondamente culturale. Abbiamo unito artisti straordinari, spazi simbolici, memoria e futuro, per restituire all’Aquila un grande abbraccio collettivo”. Ma la Perdonanza è anche danza, teatro, memoria e narrazione, con eventi pensati per e con il territorio. Spazi simbolici della città ospiteranno performance uniche, tutte legate da un filo rosso: la centralità della persona, della comunità, del legame tra passato e futuro.

Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, ha sottolineato l’importanza del valore del cammino tra fede e futuro: “Fin dal mio insediamento ho creduto nella sua crescita, nella valorizzazione del messaggio universale contenuto nella Bolla del Perdono e nel coinvolgimento della comunità tutta. Quest’anno, più che mai, il legame tra spiritualità, cultura e coesione sociale si fa concreto”. A esprimere grande entusiasmo è stato anche Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo: “Un ringraziamento particolare al Comitato organizzatore declinato nelle tre aree di competenza, istituzionale, religiosa e tecnico operativa, che con grande sensibilità riesce a conciliare sapientemente la dimensione religiosa e spirituale da cui trae forza questo evento e la crescente portata culturale”. Gli apprezzamenti sono arrivati anche dal governo. “La Perdonanza è un rito solenne, può essere considerata a pieno titolo il primo Giubileo della storia e assume per noi uomini contemporanei un significato straordinario proprio perché fa riflettere sul concetto del perdono”, ha affermato Gianmarco Mazzi, sottosegretario al Ministero della Cultura.

La settimana sacra: c’è Parolin

L’apertura del Tripode della Pace (prevista per sabato 23 agosto) segnerà come da tradizione l’inizio della settimana sacra, che culminerà con il Corteo storico del 28 agosto – oltre mille figuranti in abiti medievali – e l’apertura della Porta Santa nella Basilica di Collemaggio, grazie al Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. Il giorno dopo, il 29 agosto, il rito di chiusura restituirà alla città la Bolla del Perdono, scortata fino alla Residenza Municipale.

Il programma

Sabato 23 agosto

Inaugurazione e accensione del Tripode della Pace

Ore 20.00 – Eremo di sant’Onofrio

Il Fuoco del Morrone, partito dall’Eremo di sant’Onofrio, dà l’avvio alle celebrazioni e rappresenta un richiamo ai valori universali di pace, riconciliazione e dialogo tra i popoli.

Nel Tempo del Perdono

Ore 21.30 – Teatro del Perdono, Basilica di Collemaggio

Dopo la solenne cerimonia di apertura, concerto inaugurale tra musica, parola e spiritualità, ideato e diretto da Leonardo De Amicis, con testi di Paolo Logli. Partecipano Raoul Bova, Lorena Bianchetti, Francesco Gabbani, Alex Britti, Amara, Gaetano Curreri con gli Stadio, Vittoriana De Amicis e Renato Zero. In scena l’Orchestra del Conservatorio “Alfredo Casella” e i cori riuniti della città.

Domenica 24 agosto

La Danza sotto le Stelle

Ore 21.30 – Scalinata di San Bernardino

Gala internazionale con étoile del Royal Ballet di Londra, del Birmingham Royal Ballet, dall’Opera di Vienna e Berlino, della Compañía Nacional de Danza di Madrid, del Dutch National Ballet. In programma repertori tratti da Don Chisciotte e La Bella Addormentata.

Lunedì 25 agosto

La Perdonanza per i Giovani

Ore 21.30 – Teatro del Perdono, Basilica di Collemaggio

Concerto con Tananai, artista tra i più amati dal pubblico giovane. Una serata pensata per offrire alle nuove generazioni uno spazio culturale aperto, partecipativo e coinvolgente.

Martedì 26 agosto

Musica e Teatro con Stefano De Martino

Ore 21.30 – Scalinata di San Bernardino

Spettacolo tra musica e parole con la regia e la conduzione di Stefano De Martino.

Mercoledì 27 agosto

L’Aquila Suona

Dalle ore 20.00 – Centro storico

Festival urbano con musica pop, folk, classica e jazz. Arti performative e teatro di strada animeranno cortili, vicoli e piazze della città in una grande festa collettiva.

Giovedì 28 agosto

Corteo della Bolla del Perdono

Dalle ore 16.00 – Centro storico

Centinaia di figuranti in abiti storici medievali accompagnano il documento redatto da Papa Celestino V nel 1294, con cui veniva istituita l’indulgenza plenaria. Figure principali del Corteo sono la Dama della Bolla, che reca il prezioso documento, il Giovin Signore, cui è affidato il ramo d’ulivo con il quale il Cardinale inviato dalla Santa Sede toccherà per tre volte la Porta Santa, e la Dama della Croce.

Apertura della Porta Santa

Ore 18.00 – Basilica di Collemaggio

Un rito solenne, presieduto quest’anno dal cardinale Pietro Parolin, che segna l’inizio delle 24 ore in cui è possibile ottenere l’indulgenza plenaria, entrando pentiti e confessati nella Basilica.

Venerdì 29 agosto

Celebrazione conclusiva e chiusura della Porta Santa

Ore 18.00 – Basilica di Collemaggio

La Perdonanza si chiude con la celebrazione liturgica del 29 agosto e la chiusura della Porta Santa. Una cerimonia solenne che richiama migliaia di fedeli e conclude il periodo dell’indulgenza.

Sabato 30 agosto

Concerto Finale: L’Aquila a un Tempo Nuovo

Ore 21.30 – Teatro del Perdono, Basilica di Collemaggio

Concerto di chiusura diretto da Leonardo De Amicis con la partecipazione dell’Orchestra del Conservatorio “Alfredo Casella” e dei cori cittadini. Artisti ospiti: Antonello Venditti, Giuliano Sangiorgi, Brunori Sas, Francesca Michielin e Gianluca Ginoble.

Luca Sablone