Non accetta la fine della relazione e travolge a bordo della sua auto l’ex fidanzato mentre è in sella a una bici elettrica. E’ quanto accaduto nella mattinata di domenica 22 ottobre a Ponticelli, periferia est di Napoli, lungo via Argine con l’autore del tentato omicidio, che ha 21 anni, arrestato in serata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Poggioreale per tentato omicidio.

I fatti iniziano alle 11 di ieri mattina: vittima un ragazzo di 24 anni che, mentre percorre via Argine a bordo di una bici elettrica viene tamponato e scaraventato a terra da un’auto che poi fugge. Per fortuna non sono gravi le ferite riportate, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale del Mare è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Ascoltata la sua denuncia, i carabinieri, che hanno anche visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sono riusciti a identificare il responsabile e a cristallizzare il movente del folle gesto: la vittima, infatti, dopo una relazione durata due anni, aveva lasciato il 21enne che non si era mai rassegnato alla fine della storia. Da qui l’investimento e le indagini dei militari che hanno rintracciato il giovane nella sua abitazione in provincia di Napoli dove è stata anche rinvenuta e sequestrata l’auto con la quale avrebbe investito l’ex compagno.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo