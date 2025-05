La scaramanzia da una parte, l’ansia e il timore di perdere lo scudetto dall’altra, soprattutto dopo le due occasioni “sprecate” contro Genoa e Parma, dove nel secondo tempo il cuore dei tifosi azzurri è stato messo a dura prova. Se poi aggiungiamo le parole di Antonio Conte (“Gli scudetti li ho vinti e persi all’ultima giornata“), la decisione della Lega di serie A di portare la coppa scudetto solo a Napoli e l’immancabile ironia dei partenopei con le foto create con l’intelligenza artificiale che mostrano i maxischermi non a piazza del Plebiscito, Scampia e Piazza Mercato ma all’esterno degli ospedali, così da poter essere prontamente assistiti in caso di malore, non c’è da sorprendersi se in queste ore d’attesa in vista della partita dell’anno c’è chi corre ai ripari ricorrendo ad una vera e propri assicurazione “emozionale“.

“Ho giocato la vittoria del campionato dell’Inter, la quota è alta: se perdo la bolletta sono l’uomo più felice del mondo, se vinco smaltirò la delusione con una cena” spiega al Riformista Vincenzo, uno dei tanti tifosi partenopei che ha deciso di esorcizzare così la vigilia di una partita che potrebbe dare al Napoli il suo quarto scudetto.

Prima della sfida del Tardini, la vittoria del campionato della formazione di Conte era data a 1.30, adesso la quota è precipitata a 1.07. Quella dell’Inter invece è più che raddoppiata: prima di Parma-Napoli e della sfida con la Lazio, lo scudetto per Barella e compagni si assestava a quota 3.30-3.40, adesso oscilla tra 7 e 8. Questo vuol dire che chi scommette 5 euro sul trionfo nerazzurro ne parta a casa 40. Sui social, tuttavia, le cifre che girano sono tutt’altro che contenute: c’è chi ha scommesso 100, chi 150, chi addirittura mille euro. “Se vinco vado alle Maldive e provo a dimenticare subito tutto” commenta un tifoso.

Giovanni Pisano

