Domenica 23 gennaio 1994 – Fallisce un attentato dinamitardo allo stadio Olimpico di Roma, organizzato da Cosa nostra. I malavitosi volevano far esplodere un’autobomba in viale dei Gladiatori a Roma, all’uscita dello stadio, durante il passaggio di un pullman di Carabinieri, che stavano effettuando il servizio d’ordine pubblico per la partita Roma-Udinese. L’esplosione non avviene per un malfunzionamento del telecomando che avrebbe dovuto innescare l’ordigno.

Giorgio La Malfa è rieletto segretario del Partito Repubblicano, nel suo discorso non scioglie il nodo delle alleanze per le prossime elezioni.

Il congresso di Rifondazione Comunista ha scelto come segretario Fausto Bertinotti e come presidente Armando Cossutta. Il 70% dei delegati approvano la linea che prevede un’alleanza di governo con il pds. Bertinotti fa sapere che Rifondazione non accetterebbe mai Ciampi “per battere i repubblicani di Hoover nel ‘29, i democratici non candidarono una copia di Hoover, ma Roosevelt”.

Gianfranco Fini lancia il progetto di Alleanza Nazionale “Non è tempo di arroccarsi su posizioni nostalgiche, dice. Per andare alle elezioni con qualche possibilità di vittoria bisogna costruire un polo di destra.

In due giorni sono stati uccisi dieci bambini in Bosnia, sei a Sarajevo, quattro a Mostar.

Lorena Bobbit, a processo per l’evirazione del marito, è stata assolta perché giudicata incapace nel momento dell’aggressione. La donna rischiava 20 anni di carcere, il verdetto è stato trasmesso in diretta da molte televisioni statunitensi.

Telly Savalas, l’attore noto soprattutto per il ruolo del tenente Kojak, è morto all’età di 70 anni.

Giovedì 23 gennaio 2014 – Prende il via la sanatoria, prevista nella Legge di Stabilità, che riguarderà non solo i tributi erariali ma anche tributi come il bollo dell’auto e le multe per la violazione del codice della strada. Esclusi, invece, i debiti Inps e Inail. La scadenza è fissata per il 28 febbraio.

Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul Dl Imu-Bankitalia. Protesta su twitter Giorgia Meloni “Letta privatizza Bankitalia svendendola ai suoi amici delle banche. E per paura degli emendamenti mette la fiducia. La rapina del secolo”.

Il parlamento del Marocco ha abolito l’articolo 475 del Codice penale grazie al quale l’autore di uno stupro nei confronti di una minorenne poteva evitare il carcere sposando la sua vittima.

La Corea del Nord ha lanciato un appello a cessare le ostilità militari con Seul in una lettera alla Corea del Sud “Per migliorare le relazioni è importante prendere una decisione coraggiosa e fermare le azioni militari ostili”.

È morto a Roma all’età di 87 anni il maestro Riz Ortolani, autore di oltre 300 colonne sonore di film, fra queste “il sorpasso”, “fratello sole e sorella luna”, “regalo di Natale. I suoi brani sono stati utilizzati da Quentin Tarantini per i due Kill Bill.

Franco Bellacci