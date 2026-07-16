A circa quindici giorni dai Campionati Italiani, ricordiamo con apprezzamento l’impegno e la disponibilità dimostrati in quell’occasione dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, e dal Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, che manifestarono la volontà di collaborare per il bene del ciclismo nazionale.

In vista delle prossime prove del calendario autunnale dei professionisti – che prenderà il via il 6 settembre e si concluderà il 18 ottobre – è però urgente riavviare il confronto e il lavoro comune, affinché il ricco programma di gare possa svolgersi regolarmente e senza ulteriori ostacoli per gli organizzatori.

Riteniamo indispensabile riprendere un dialogo costruttivo sulla Convenzione che regola i rapporti tra le Parti, anche ridiscutendo funzioni e competenze, al fine di garantire una collaborazione più stretta fra Lega e Federazione, che metta al centro il movimento ciclistico italiano e ponga al primo posto la continuità delle competizioni, la sicurezza degli atleti e la tutela degli organizzatori.

Per questo invitiamo ancora una volta la Federazione a un tavolo operativo, una cabina di regia che veda tutti protagonisti. Lo facciamo con spirito collaborativo e con la massima disponibilità a fornire gli elementi utili richiesti riguardanti le attività della Lega, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze. E’ necessario e indispensabile un confronto nel merito e la disponibilità piena e totale delle Parti a definire ruoli e funzioni per dare slancio a tutto il movimento con progetti comuni.

Il ciclismo è una grande famiglia ed è giusto che ogni sua componente lavori assieme per obiettivi ben definiti e condivisi. Consideriamo fondamentale proseguire il percorso avviato in questi ultimi anni per promuovere il ciclismo italiano ai massimi livelli: un lavoro che, grazie al contributo di tutti coloro che operano nel settore professionistico, ha prodotto vantaggi concreti e tangibili.

L’organizzazione delle competizioni ha beneficiato di significativi miglioramenti nei servizi offerti agli organizzatori e ai corridori partecipanti, attraverso procedure operative più snelle, un supporto logistico potenziato e una maggiore attenzione alla sicurezza.

Parallelamente, è cresciuta in modo significativo l’esposizione mediatica delle gare, grazie a una presenza televisiva più ampia e a una copertura costante su quotidiani e siti di settore. Fattori che hanno contribuito ad accrescere la visibilità e l’interesse del pubblico verso il nostro movimento, favorendo al contempo l’ingresso di nuovi sponsor e la nascita di nuove corse, fondamentali per la continuità e la visibilità delle squadre italiane.

Riteniamo importante proseguire questo lavoro, a partire proprio dalle prossime gare, che costituiscono una parte importante del calendario, anche nella prospettiva della preparazione dei nostri atleti ai prossimi Campionati del mondo.

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