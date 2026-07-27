Arriva l’estate, e l’Italia scopre, come ogni anno, di avere un’anima fragile e cinica. Mentre le città si svuotano e la retorica della vacanza a tutti i costi riempie i palinsesti, dietro le tapparelle abbassate di migliaia di appartamenti si consuma il dramma silenzioso della solitudine. Uomini e donne che hanno costruito questo Paese, versato contributi, cresciuto generazioni e difeso i valori democratici e sociali si ritrovano improvvisamente invisibili. Reclusi in casa, non per scelta, ma per abbandono. Una vergogna nazionale che si ripete ciclicamente, sotto lo sguardo distratto delle istituzioni che preferiscono far quadrare i conti anziché proteggere le proprie radici.

La risposta strutturale a questa emergenza è da anni paralizzata dalla logica del risparmio forzato. Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono oramai sature, inaccessibili per i costi esorbitanti e, spesso, rifiutate dagli anziani. Chi vorrebbe passare gli ultimi anni della propria vita sradicato dai propri ricordi, per essere rinchiuso in una corsia? La stragrande maggioranza chiede solo di poter invecchiare a casa propria. Eppure, lo Stato risponde che “non ci sono i soldi”. È inaccettabile che la serenità di una generazione sia trattata come una voce di costo da sforbiciare nei Ministeri, affidando la sopravvivenza al meteo o alla buona volontà dei vicini.

La politica della lesina ha ridotto il nostro welfare a un cumulo di macerie. Le riforme recenti, come il Decreto Legislativo 29/2024 derivato dalla Legge Delega Anziani, rischiano di rimanere gusci vuoti se non vengono finanziate adeguatamente. Ogni volta che si parla di assistenze domiciliari, ci si scontra con il muro della spending review e dei tetti di spesa regionali. Si preferisce spendere miliardi di emergenza ospedaliera piuttosto che investire nella prevenzione sul territorio. Questo non è risparmio: è miopia politica e contabile. La dignità delle persone non può essere subordinata a parametri di stabilità economica.

Per invertire rotta serve un intervento normativo d’urto: un “Piano Nazionale per la Domiciliarità Protetta”. Dal punto di vista legislativo, la proposta deve poggiare su tre pilastri blindati. Il primo: l’istituzione di un Fondo Unico per la Continuità Assistenziale, intoccabile da futuri tagli lineari, che unifichi le risorse sanitarie e sociali per garantire l’assistenza medica a domicilio h24 in estate. Secondo: l’introduzione per legge del “Caregiver Professionale di Condominio”, una figura retribuita dagli enti locali per il monitoraggio quotidiano e la spesa dei non autosufficienti isolati. Terzo: la defiscalizzazione totale con IVA zero per la riconversione di immobili in co-housing senior, creando comunità protette ma autonome. Accanto a questo servizio, serve uno statuto reale per i caregiver familiari, con indennità dignitose e contributive, non i soliti bonus una tantum elettorali. Sostenere chi ha speso una vita per il progresso economico, sociale e politico del Paese non è una concessione o un atto di beneficenza. È il più alto dovere morale di una nazione. Continuare a tagliare sulla pelle degli anziani in nome del rigore finanziario significa aver già perso l’anima. Se le istituzioni continueranno a girare la testa dall’altra parte, ogni estate non sarà solo più calda, ma più spietata. E a sciogliersi sotto il sole non saranno i bilanci, ma i valori cardine della nostra società.

Antonio Mazzocchi

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