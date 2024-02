Impazza l’inutile polemica che riguarda il test di selezione definito “impossibile” del professor Burioni previsto per il terzo anno alla facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Lo stimatissimo professore Roberto Burioni ha promosso solo 10 studenti su 408 hanno risposto correttamente a tutte le 8 domande del pre-test necessario per accedere all’esame di Microbiologia previsto per il terzo anno alla facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

La polemica nata su TikTok da una studentessa bocciata

Una polemica iniziata da un video diventato virale su TikTok in cui una studentessa denuncia l’eccessiva severità nella selezioni al test. E sinceramente mette i brividi il pensiero che tra qualche anno uno di questi ragazzi poco preparati che si lamentano sui social potrebbero occuparsi della nostra salute. Perché a quanto pare il test non era affatto impossibile anzi, una percentuale altissima dei ragazzi bocciati non ha saputo diagnosticare una banalissima influenza – ben il 44%.

Per superare l’esame “non impossibile” di Burioni solo una regola: studiare

“È un esame normalissimo”, ha dichiarato lo stesso virologo “Avevamo 8 domande di preselezione con 5 affermazioni, di cui più di una poteva essere corretta.” Ma gli studenti si lamentano “Non si poteva tornare indietro per ricontrollare le risposte date e il clima era alquanto teso. Un solo errore, anche di distrazione, ed eri fuori”. “Questioni tra me e i miei studenti, che sicuramente prenderanno meglio le misure e la prossima volta supereranno la prova, come è sempre successo. Del resto è solo il primo appello”. Ricordando inoltre: “A chi non è capitato di non superare un esame universitario? Io ero uno dei più bravi al Gemelli, ma a Oculistica sono stato bocciato. La volta successiva ho semplicemente studiato meglio, e superato l’esame con un ottimo voto”. Ed ecco qui di seguito le domande incriminate a cui gli studenti – aspiranti futuri medici – non hanno saputo rispondere.

La scarlattina può essere causata da

A) Streptococcus pyogenes

B) Streptococcus mutans

C) Streptococcus pneumoniae

D) Staphylococcus aureus

E) Hemophilus influenzae tipo B

Quale/quali tra questi esami è/sono appropriato/i per la conferma di una diagnosi di influenza?

A) Ricerca del RNA virale in un tampone orofaringeo

B) Ricerca del RNA virale nel sangue

C) Ricerca delle IgM specifiche nel sangue

D) Ricerca delle IgA specifiche nel sangue

E) Ricerca delle IgA specifiche nelle mucose

