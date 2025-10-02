In un’Italia che fatica a coinvolgere giovani motivati e qualificati nei settori tecnici e industriali, prende vita un progetto che unisce formazione professionale e inclusione sociale. Sono i “Laboratori di Meccanica e Impiantistica Elettrica” avviati nel quartiere Tiburtino di Roma dall’ente non profit di formazione ELIS, in collaborazione con i Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) ed Elettricità Futura, la principale associazione di imprese italiane del settore elettrico. L’iniziativa si rivolge a giovani extracomunitari, da poco arrivati in Italia, che si trovano in formazione presso i CPIA, per l’acquisizione del diploma di terza media.

Il programma di formazione prevede 12 appuntamenti settimanali, da 4 ore ciascuno, in cui si impara esercitandosi su impianti elettrici civili, saldatura, lavorazioni meccaniche e termoidraulica. Un percorso che non si limita a trasmettere competenze tecniche, ma include anche moduli di comunicazione personale, orientamento al lavoro, preparazione al curriculum digitale e un momento preparatorio al corso per l’acquisizione della patente B, in collaborazione con ACI Roma. Nell’ambito del progetto, Elettricità Futura ha messo a disposizione le competenze delle aziende associate per lo sviluppo del percorso di formazione e per attività di docenza. I tecnici delle imprese entrano in aula, accanto ai formatori ELIS, per offrire ai partecipanti un contatto diretto con il mondo del lavoro.

Il corso laboratoriale è un’occasione preziosa per gli studenti, ma anche per le aziende, che possono osservare da vicino le capacità tecniche e i comportamenti dei giovani, valutare il loro potenziale e, in molti casi, avviare percorsi di inserimento professionale per profili tecnici oggi non facili da reperire sul mercato del lavoro in Italia. “Oggi le imprese sono pronte a investire nella formazione di giovani sui profili professionali che cercano e non trovano, ma sono preoccupate di individuare persone affidabili e spesso manca loro l’occasione per conoscerle e valutarle – spiega Alessandro Turco, Responsabile del settore formativo Industria 4.0 di ELIS – In ELIS sentiamo la responsabilità di creare momenti di formazione che hanno come elemento essenziale l’incontro diretto con le aziende, importante tanto quanto la capacità di trasmettere competenze tecniche e promuovere attitudini personali”.

Partita lo scorso giugno, la seconda edizione di “Laboratori di Meccanica e Impiantistica Elettrica” si concluderà a fine settembre. Complessivamente, sono 70 i ragazzi finora coinvolti nell’iniziativa. Nel frattempo è già ai nastri di partenza una nuova edizione. Ogni nuovo corso è preceduto da un open day presso i CPIA partner e da una presentazione in ELIS. Sono questi i momenti nei quali è possibile confrontarsi con gli organizzatori e i docenti sugli obiettivi formativi rispetto a interessi e progetti personali, valutare l’impegno richiesto dal corso e acquisire informazioni organizzative per l’iscrizione e la frequenza, che è gratuita.

Chi è ELIS

Oltre a essere ente di formazione, unisce in consorzio più di 130 aziende, tra grandi gruppi e piccole-medie imprese. Nel 2024 ha coinvolto in corsi di avviamento al lavoro e di riqualificazione professionale oltre 4.000 persone, che salgono a più di 6.000, se si aggiungono gli ambiti della formazione secondaria, universitaria e del settore sportivo.

Fondazione Elis

Redazione