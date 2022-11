Sangue durante la partita di calcetto. Una parola di troppo o l’eccessivo agonismo dietro il ferimento a coltellate di due dei dieci giocatori scesi in campo per una gara amatoriale. E’ quanto successo la scorsa notte a Pianura, periferia occidentale di Napoli.

Due uomini di 37 e 39 anni sono stati feriti da un altro giocatore durante la partitella organizzata in un campo sportivo che si trova in via Comunale Masseria Grande, una traversa della principale via Montagna Spaccata.

I due, entrambi con precedenti di polizia, sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Assistiti dal personale sanitario, hanno riportato 15 giorni di prognosi per ferite multiple da taglio.

Ai carabinieri della stazione di Fuorigrotta, intervenuti presso l’ospedale di via Terracina, i due giovani hanno raccontato questa versione, ancora tutta da verificare. I militari sono ora a lavoro per rintracciare e ascoltare la versione dell’altro giocatore, accusato dai due uomini feriti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo