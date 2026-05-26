Accoltella il figlio 12enne per ben due volte al polmone sinistro e poi, stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, tenta di togliersi la vita colpendosi con il coltello prima alla gola e poi al volto. Tragedia familiare nel rione Sanità a Napoli dove in mattinata si è verificata una violenta lite all’interno di un’abitazione in via Vergini.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini spaventati dalle urla provenienti dall’appartamento. Così hanno allertato il 118 con il personale, nello specifico una infermiera, aggredita dall’uomo, 35 anni, poco dopo il loro arrivo nell’abitazione. Al momento padre e figlio sono ricoverati all’ospedale dei Pellegrini: entrambi sono in prognosi riservata (ma in condizioni stabili) con il ragazzino che è stato trasferito all’ospedale pediatrico Santobono.

Ferita alla mano, ma per fortuna in modo lieve, la madre del 12enne. Indagini a cura dei Carabinieri della Compagnia Stella. Fondamentale, nella ricostruzione dell’accaduto, la testimonianza della donna e, una volta fuori pericolo, quella dei figlio.

Il padre è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall’uso di un’arma e lesioni all’infermiera intervenuta nell’abitazione. L’aggressione sarebbe avvenuta di buon mattino e senza un particolare motivo. Il 12enne è stato aggredito dal padre davanti alla moglie e ad altre due figlie più piccole. L’uomo pare soffra di problemi relativi alla tossicodipendenza.

Redazione

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Ciro Cuozzo