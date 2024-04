Una lite andata in scena nel cortile condominiale e nata per un parcheggio è degenerata nel sangue con un uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di sabato 13 aprile a Parete, comune in provincia di Caserta. A perdere la vita un uomo di 60 anni, raggiunto da più proiettili esplosi da un vicino di casa, un uomo di 74 anni, già identificato e fermato dai carabinieri che indagano sull’accaduto. Dovrà rispondere di omicidio.

La vittima, Sebastiano Tessitore, è stata colpita da almeno tre colpi di pistola. L’arma, dalle prime ricostruzioni, era legalmente detenuta.La lite è avvenuta nel cortile interno del condominio, e sarebbe nata per delle divergenze sul parcheggio delle auto.

