Una telefonata tempestiva, così come l’intervento dei carabinieri. Perché dopo l’ennesimo litigio, un uomo di 38 anni stava andando a casa della ex fidanzata con una pistola poggiata sul sedile passeggero. “Questa volta la paghi, sto venendo da te” le minacce rivolte alla donna che, terrorizzata, ha deciso di segnalare tutto ai militari della compagnia di Nola, in provincia di Napoli.

Tutto è partito da un litigio telefonico. L’ennesimo dopo la fine della loro storia d’amore che l’uomo continuava a non accettare. Così dalle parole voleva passare ai fatti per punire il “suo amore”, colpevole di non voler tornare con lui. Si è messo alla guida dell’auto per dirigersi dalla donna. Quest’ultima ha chiamato il 112 e tempestivo e forse provvidenziale è stato l’intervento della gazzella dell’Arma.

Quando i Carabinieri sono intervenuti in via Monti hanno trovato i due che litigavano e gli animi erano decisamente agitati. Il 38enne è stato immediatamente perquisito e nella sua utilitaria c’era una pistola marca beretta calibro 22. L’arma – con 8 cartucce nel caricatore – era sul sedile lato passeggero a portata di mano. L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni.

La Beretta è stata sequestrata, sarà sottoposta ad accertamenti per verificarne la provenienza ed il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altro reati.

