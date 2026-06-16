«La politica estera di Trump è caotica, ma non priva di risultati». È questa la visione di Lord Charles Powell, già consigliere per gli affari esteri di Margaret Thatcher e John Major, diplomatico di lungo corso, tra le più autorevoli figure della diplomazia britannica sull’approccio internazionale di Washington e lo scenario mediorientale.

Lord Powell, come descrive la politica estera di Donald Trump?

«La politica americana appare più irregolare rispetto alla tradizione diplomatica occidentale. Spesso sembra dipendere da dichiarazioni sui social media più che da un confronto coerente. Questo crea incertezza negli alleati. Tuttavia alcune questioni poste da Trump sono reali. Il suo modo è discutibile, ma non lo è ogni risultato».

Su quali temi ha un giudizio positivo?

«Certamente sul suo impegno per favorire una maggiore responsabilizzazione dell’Europa sul tema della Difesa e della solidarietà atlantica. Per troppo tempo l’Europa si è focalizzata soprattutto sulle spese sociali, trascurando sicurezza strategica. Trump ha quindi risvegliato gli europei su questo tema anche se lo ha fatto in modo brusco e con non poche brutte sorprese (dai dazi alle minacce di annessioni territoriali). Credo poi che anche sul Venezuela e sulla questione di Cuba, Trump stia seguendo la strada giusta».

E sulla guerra in Iran?

«Credo che il presidente abbia rivendicato una vittoria più ampia di quella conseguita. Le capacità militari iraniane sono state enormemente danneggiate e l’influenza di Teheran è ormai ridotta. Ma l’America non ha raggiunto il proprio obiettivo: il regime degli ayatollah è ancora al suo posto e l’opposizione democratica non è più vicina ai suoi obiettivi. Anzi. Per certi aspetti, la situazione è peggiorata».

Ovvero?

«All’inizio della guerra, lo Stretto di Hormuz era aperto; poi è stato chiuso. Si tratta di un grave e oggettivo arretramento. Certo, la capacità nucleare iraniana è stata pesantemente danneggiata, ma non è stata distrutta completamente. Il conflitto, comunque, ha prodotto innegabili risultati concreti. Pensiamo agli ingenti danni che sono stati arrecati al programma nucleare militare iraniano, alla produzione di missili e alla capacità di attaccare altri Paesi del Golfo. E ciò non è poco. Soprattutto se si pensa che le politiche precedenti, americane ed europee, avevano ottenuto risultati limitati e non avevano fermato le capacità nucleari militari iraniane. Valuto pertanto positivamente l’azione israelo-statunitense».

Rispetto al passato, l’azione di Trump e Netanyahu ha quindi ridimensionato la proiezione di Teheran?

«Certamente. I tentativi passati non hanno impedito all’Iran di continuare a sviluppare una capacità nucleare militare, nonostante avesse promesso di non farlo. Di fronte a questa deriva di Teheran esisteva dunque una giustificazione per un’azione militare contro l’Iran. Il piano statunitense ha avuto dei successi, ma non è stata un trionfo completo. E non era realistico aspettarsi che lo fosse».

Perché Washington non ha completato i suoi obiettivi?

«In quanto oggi non si può vincere una guerra totale semplicemente con l’uso della forza aerea. Si può davvero vincere solo se si hanno truppe sul terreno in grado di esercitare il controllo del territorio. Ed è stato chiaro fin dall’inizio che il presidente Trump non era disposto ad accettare questa prospettiva. Il suo obiettivo, francamente, è stato quello di condurre una guerra senza vittime americane, e le vittime americane sono state pochissime. Ma questo impone un forte limite a ciò che si può sperare di ottenere. Soprattutto se l’obiettivo è un regime change».

Come cambierà l’approccio di Washington al Medio Oriente e agli alleati regionali, come Israele?

«La guerra ha prodotto convergenza in gran parte del Medio Oriente, con collaborazione più stretta tra Paesi regionali e Stati Uniti. Prima c’erano stati il riconoscimento di Israele, Gerusalemme capitale e altri passaggi; poi la terribile battaglia di Gaza, probabilmente inevitabile, anche se non con quella distruzione umana. Il Medio Oriente potrà emergere più stabile dopo questa guerra pur senza diventarlo mai del tutto. I Paesi produttori, per esempio, stanno ora adottando misure per modificare il modo in cui consegnano il loro petrolio. Si stanno costruendo nuovi oleodotti che attraverseranno il Golfo o che ridurranno la necessità di transito navale attraverso il Golfo. Dunque ci saranno anche cambiamenti positivi, specie per il ruolo americano e israeliano nella regione. Allo stesso tempo l’Iran deve essere deluso dal mancato sostegno concreto di Cina e Russia. Il resto della regione lo noterà: Pechino e Mosca contano meno di quanto credano, specie quando si tratta di difendere i propri alleati».

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Francesco Subiaco