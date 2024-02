Un posto ad “Una voce per San Marino” per sognare l’Eurovision. Si sta ormai trasformando in prassi la partecipazione dei big di Sanremo al contest musicale, visto ormai come una seconda opportunità per staccare un pass per la competizione europea per la canzone più bella dell’anno che soltanto due edizioni fa ha visto trionfare i Maneskin. ‘Pazza’, il brano con cui Berté si è presentata all’Ariston, non potrà essere però ripresentato e la cantante preparerà un nuovo inedito per andare in Svezia. Tra gli altri big anche i Jalisse reduci dall’ospitata a Sanremo e Marcella Bella.

“Voglio andare dal mio ex marito”

Tra i delusi del Festival, vicinissimi alla vittoria finale e quindi alla partecipazione al programma musicale fissato per il 7-11 maggio a Malmoe, in Svezia, c’erano Annalisa e Mahmood, entrambi vicini, secondo le prime indiscrezioni, all’iscrizione. Ma la loro presenza è sfumata, e ora sarà Loredana Berté a partecipare tra i big finalisti alla terza edizione del Festival. A rivelarlo sono stati gli organizzatori, che hanno presentato oggi l’evento a Milano. “Abbiamo provato a contattare Loredana dopo le sue dichiarazioni al Festival, in cui sosteneva che se avesse vinto Sanremo sarebbe tornata volentieri in Svezia, trovando il suo sì”. “Votate per me – aveva detto Loredana – io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita”. Tra i più importanti artisti in gara c’è Dana Gillespie, vincitrice del contest di Casperaki per brani che uniscono la creatività degli artisti alla tecnologia dell’intelligenza artificiale, ma anche sette emergenti e un sammarinese.

La finale di ‘Una voce per San Marino’

La finale si terrà sabato 24 febbraio alle 20.30 al Teatro Nuovo Dogana. La conduzione della serata sarà affidata a Fabrizio Biggio, e a Melissa Greta Marchetto. In passato era stato Achille Lauro (reduce anche lui da Sanremo) ad aggiudicarsi l’edizione del festival, poi è stata la volta del gruppo toscano Piqued Jacks.

