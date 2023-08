Da una parte le smentite di rito, dall’altra le immagini quasi inequivocabili che alimentano più di qualche dubbio (si fa per dire) sugli orsi presenti in uno zoo in Cina. “Non sono essere umani travestiti da orsi” fanno sapere i gestori del parco che si trova nella provincia orientale dello Zhejiang ma “orsi solo un po’ più piccoli e diversi da quelli a cui siamo abituati”.

A fine luglio scorso i video dell’orso solare malese è però diventato virale sui social cinesi (a partire da Douyin, versione di TikTok), suscitando polemiche e dubbi. L’animale è filmato mentre si trova in piedi sulle zampe posteriori proprio come gli essere umani. Sui propri account social, tuttavia, lo zoo di Hangzhou ha pubblicato un post dell’orso Angela che commenta: “Alcune persone pensano che io sia un essere umano ma sembra che tu non mi capisca così tanto. In precedenza, alcuni turisti pensavano che fossi troppo piccolo per essere un orso. Devo sottolineare ancora una volta: sono un orso del sole malese! Non un orso nero! Non un cane! Un orso del sole!”.

Ma i dubbi restano anche a causa dei precedenti registrati in Cina quando altri zoo erano stati criticati per aver tinto i loro cani in modo che sembrassero lupi. Dubbi a partire dalle pieghe visibili della pelliccia sul corpo dell’orso Angela. Pieghe simili agli abiti indossati dagli esseri umani. In difesa dello zoo è intervenuto anche Wong Siew To, biologo della fauna selvatica e fondatore del Bornean Sun Bear Conservation Center in Malesia. Lo studioso, che ha approfondito gli orsi malesi per ben 25 anni, non ha dubbi: l’animale nel video “è sicuramente un orso solare”.

“Gli orsi solari potrebbero essere molto simili agli umani” ha sottolineato, aggiungendo che “sono animali che camminano come gli umani“, a partire dalle madri degli orsi solari che “potrebbero portare i bambini mano nella mano e camminare per le zampe posteriori”.

Lo zoo di Hangzhou ha rifiutato la richiesta di un’intervista telefonica da parte di NBC News, spiegando che accetta solo interviste di persona. Ma in una registrazione audio pubblicata dai media statali cinesi, un dipendente ha negato l’accusa, affermando che “gli esseri umani non possono resistere per pochi minuti in una tuta di pelliccia” a causa delle alte temperature presenti nella zona durante l’estate.

Gli orsi solari sono orsi piccoli che hanno un’altezza massima di un metro e 30 centimetri a differenza di altre specie che possono raggiungere un’altezza massica che sfiora addirittura i tre metri.

“Gli orsi solari sono gli orsi meno conosciuti al mondo”, ha aggiunto Wong. “Credo che il malinteso possa richiamare l’attenzione delle persone su come gli orsi solari possono assomigliare agli umani e, si spera, potrebbe far sapere alla gente che sono specie in via di estinzione a causa delle attività umane”, ha aggiunto, citando la deforestazione e la caccia su larga scala.

