L’Ucei, l’Unione delle comunità ebraiche italiane, ha presentato una denuncia contro Enzo Iacchetti “per le sue parole e modi di demonizzare Israele e il popolo ebraico ribadendo pregiudizi che per millenni hanno alimentato l’antisemitismo”.

La denuncia arriva dopo le dichiarazioni del comico e conduttore televisivo rilasciate nel corso di trasmissioni televisive. “Speravamo che almeno le parole del Papa fossero prese sul serio. Ci sono temi sui quali lo show non può né iniziare né andare avanti” fa sapere l’Ucei.

Redazione

Ciro Cuozzo