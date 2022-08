Tutta la comunità di Chiaiano è sconvolta per la grave perdita di Lucia Bocchetti, una ragazza del quartiere che si è spenta a soli 24 anni. La giovane lavorava nel mondo dell’estetica, stava combattendo da tempo contro un brutto male che alla fine se l’è portata via. Sui social condivideva la grinta con cui stava affrontando la sua battaglia. Non ce l’ha fatta. Ora tutta la cittadinanza si stringe intorno al dolore della famiglia. In poche ore sui social sono comparsi centinaia di messaggi di cordoglio che la ricordano come “coraggiosa combattente”, sempre sorridente e gentile anche nelle difficoltà.

E di sfide Lucia ne aveva già dovute affrontare tante nella sua breve vita. Il Riformista l’aveva conosciuta per un’altra sua grande battaglia insieme alla sua famiglia. Quella per riabbracciare il piccolo Domenico, il nipotino mandato in casa famiglia dopo una serie di vicende familiari. Aveva lottato e gridato a gran voce anche per le strade del quartiere per farlo ritornare a casa. “La vita è ingiusta non doveva andare così – scrive un’amica – avevi tanto da vivere hai combattuto con tutte le tue forze senza arrenderti mai e sempre con quel tuo sorriso bellissimo farai brillare il paradiso sei e sarai sempre stupenda buon viaggio angelo dolce ci hai davvero spezzato il cuore r.i.p”.

E ancora un altro utente su Facebook: “Lucia sei sempre stata bellissima ma soprattutto una ragazza con il cuore d’oro…ti ho conosciuta quando stavi combattendo un’altra grande battaglia…e mi hai chiesto aiuto e io ci sono stata. Nei tuoi occhi ho visto sempre tutto l’ amore che avevi nell’ ottenere qualcosa e spero che poi alla fine sei riuscita ad ottenere ciò che tu volevi perché ti avevano già spezzato il cuore ma tu sei andata sempre avanti mostrando sempre il lato più solare di te. Purtroppo quest’ultima battaglia é stata dura e dolorosa e non ci si spiega come nel 2022 non si trovi ancora una cura a questo mostro. Hai duramente lottato…ogni volta che vedevo i tuoi video dicevo mamma mia quanta forza. Non doveva andare così… ma se proprio deve essere così mi piace pensare che adesso sei tra gli Angeli quelli più belli del paradiso e che dei finalmente libera da ogni male. Buon viaggio. Sarai sempre nel mio cuore”.

“Apprendo dai social della scomparsa di una nostra giovane concittadina di Chiaiano – scrive un altro utente – Stavi combattendo con coraggio e determinazione contro un brutto male che non ti ha dato tregua. Ho impressa la forza e l’energia che trasmettevi ogni volta che ti incontravo per strada. Ricordo le battaglie fatte per il tuo nipotino. Ricordo il tuo sorriso sempre sulle labbra. Certe notizie, certe tragedie non dovrebbero mai accadere. Ci hai distrutto come comunità chiaianese. Mi hai lasciato senza parole. Sono convinto che sarai tra gli angeli del paradiso, perché non c’è spiegazione per la morte di un giovane, di un bambino o di un’anima buona che improvvisamente lascia questa vita terrena con tanta sofferenza e dolore. Condoglianze alla famiglia e a tutti i cari della giovane Lucia. R.I.P.”.

E infine in questo 10 agosto, giornata di stelle cadenti, c’è un amico che la ricorda come una stella: “Nel giorno in cui tutti alzeranno gli occhi per guardare le stelle. Il cielo, oggi, ne accoglie una di inestimabile splendore. Che tragedia”.

