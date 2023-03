Accuse gravissime, che ovviamente dovranno trovare riscontro in un processo. Sono quelle che hanno portato all’arresto in flagranza a Milano di un insegnante d’asilo 35enne, fermato nella giornata di mercoledì dalla polizia, ma di cui si è avuta notizia soltanto venerdì, con la convalida dell’arresto da parte del gip Lorenza Pasquinelli.

L’uomo è stato arrestato per violenze su quattro bambini tra i 4 e i 5 anni di un asilo del capoluogo: a quanto emerge, l’insegnate era già stato “segnalato” nel novembre 2021 e trasferito da un’altra scuola materna dal Provveditorato per comportamenti ritenuti ‘invadenti’ nei confronti dei bambini dell’asilo in cui lavorava.

Decisivo per il suo arresto le telecamere e le microspie messe dalla procura di Milano, installate dalle forze dell’ordine dopo le segnalazioni di alcune maestre. Le indagini sono partite proprio dal racconto fatto da una vittima ad una insegnante, una bambina aveva infatti riferito che il maestro di religione le aveva fatto “le coccole” toccandola.

Le indagini lampo del pm di Milano Rosaria Stagnaro e del procuratore aggiunto Letizia Mannella, in collaborazione con il Nucleo tutela donne e minori della polizia locale, si sono avvalse della collaborazione delle altre maestre e dei Servizi educativi del Comune di Milano.

Secondo quanto riferisce Repubblica, gli abusi nei confronti dei piccoli consistevano in palpeggiamenti nelle parti intime e in “tocchi” dopo aver abbassato loro i pantaloncini. Quanto ripreso in appena un’ora di visione delle telecamere sarebbe stato sufficiente per spingere la pm Stagnaro ad ordinare l’arresto in flagranza del maestro. L’uomo sarebbe stato colto sul fatto in atteggiamenti tali da portare al suo arresto.

Nel momento dell’arresto il 35enne, insegnate di religione, non ha fornito nessuna spiegazione. L’insegnante lavorava a tempo determinato da settembre 2021 in più scuole dell’infanzia milanesi.

(in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni