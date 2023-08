Si tratta del peggior incubo per qualsiasi viaggiatore a bordo di un aereo: incorrere in una terribile tempesta in fase di atterraggio. Un brutto sogno diventato realtà per i passeggeri di un volo diretto a Maiorca, isola spagnola delle Baleari. All’improvviso l’aereo di linea carico di passeggeri terrorizzati ha attraversato una fortissima perturbazione che ha impedito al volo di atterrare. Il pilota che è riuscito ad evitare il peggio, ha dichiarato che sopra l’aeroporto della città spagnola il vento sferzava ad oltre 130 km orari.

Un video sui social documenta che cosa è accaduto a bordo. Il volo partito da Alicante in Spagna ha iniziato a tremare vistosamente e a passare dentro vuoti di aria che a bordo hanno scatenato la paura dei passeggeri. Alcuni urlavano altri vomitavano mentre l’aereo barcollava in alta quota; a bordo anche diversi bambini che piangevano e stavano male. Il capitano del volo viste le condizini ha decisione di virare e tornare ad Alicante.

