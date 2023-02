La Sicilia sta vivendo ore difficili in preda a una terribile perturbazione. I venti soffiano fortissimi, la pioggia batte forte e onde alte diversi metri allagano i litorali. La Sicilia Orientale è ancora in allerta meteo rossa scossa dall’uragano mediterraneo (medicane) arrivato dalla Tunisia. Numerose le strade allagate e di ora in ora aumenta la conta dei danni dal Ragusano al Siracusano, dal Catanese al Messinese sono allagati. E intanto la pioggia continua a cadere battente da oltre 26 ore.

Nel Catanese le piogge intense hanno provocato una frana che ha trascinato giù una parte del cimitero di Mineo. Un aparte del costone su cui insiste il cimitero si è sgretolato per la pioggia: all’improvviso sono precipitati verso il mare i loculi con all’interno le bare. Le immagini sono impressionanti. A causa delle forza dei venti e delle piogge torrenziali non possono essere effettuati allo stato attuale degli interventi di recupero. Anche la struttura collinare, impervia, rende tutto più difficile. Drammatico il messaggio lanciato dal sindaco del paese calatino etneo, Giuseppe Mistretta,: “Il nostro paese è quasi isolato, stiamo riuscendo a tenere aperta soltanto la strada provinciale 31, rischiamo di rimanere senza acqua per guasti ai pozzi e decine e decine di famiglie al momento non sono raggiungibili – riporta il Corriere – Stiamo coordinando gli interventi con la prefettura di Catania. Il cimitero? È franata una zona che non ha retto alla pioggia e che è difficile da raggiungere. Per il momento dobbiamo pensare ai vivi, poi ai morti”.

Molto colpita anche la zona del Messinese, in particolare l’area di Taormina. Le mareggiate hanno creato notevoli danni anche a Giardini Naxos e Letojanni. Le mareggiate inondano i paesi marittimi. A Mazzeo le onde allagato la strada, chiusi i lungomare di Furci, Sant’Alessio, Santa Teresa e Roccalumera, devastato il lungomare di Aci Trezza. Le isole Eolie sono isolate da due giorni, aumentano i danni a Lipari. Colpiti anche i luoghi dove sono state girate scene della serie del commissario Montalbano, tra i quale anche la Mannara, sito di archeologia industriale. Il mare in tempesta e le forti raffiche di vento hanno infatti fatto crollare una parte della ciminiera della Fornace Penna di Sampieri presso Scicli, in provincia di Ragusa. Sempre nel Ragusano, ad Ispica è stato chiuso per precauzione il ponte della ferrovia. Ingenti danni anche a Siracusa e in provincia: strade interrotte e black out elettrici. Fra i luoghi colpiti dall’intensa pioggia anche il Santuario della Madonna delle Lacrime, che è stato chiuso. A Siracusa problemi con la fornitura idrica. A Noto sono caduti oltre 300 millimetri di pioggia in 24 ore. Diverse le spiagge erose, in molti luoghi si susseguono i black out elettrici per un guasto alla rete dell’alta tensione.

Anche in Calabria emergenza per la neve che da oltre 48 ore cade in particolare sulla provincia di Vibo Valentia. La notte scorsa le squadre Anas sono intervenute nel territorio di Nardodipace per trarre in salvo un gruppo di operai dell’Enel rimasti intrappolati.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

