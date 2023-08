Un’abbondante mescolanza di fango e frammenti ha letteralmente travolto l’abitato di Bardonecchia, situato nell’Alta Valle di Susa, in Piemonte, in seguito a un violento nubifragio che si è scatenato nella serata di ieri causano l’esondazione del Rio Merdovine.

Un uomo è stato purtroppo ferito, sebbene non in modo grave, mentre altre cinque persone risultano ancora disperse, dettaglio che rimane al centro delle notizie in continuo aggiornamento.

Attualmente, sono stati sfollati almeno 120 residenti, che sono stati temporaneamente accolti nel campo di assistenza gestito dalla Croce Rossa italiana e presso alcune strutture alberghiere locali. Anche il commissariato di polizia del luogo è diventato inagibile, mentre i mezzi di trasporto a disposizione sono stati gravemente danneggiati, secondo quanto riportato dalle autorità.

Le immagini amatoriali condivise sui social media mostrano in modo impressionante come l’onda di fango si sia letteralmente abbattuta su una strada, travolgendo ogni cosa sul suo cammino e gettando nell’agitazione chiunque fosse sul suo percorso. Numerose vetture sono state danneggiate dall’evento. Questa colata di fango è un fenomeno noto come “debris flow”, che consiste in un movimento verso valle di materiali detritici trasportati da un flusso d’acqua.

La causa di tutto ciò è stata l’intensità delle piogge che ha fatto gonfiare i corsi d’acqua, portando al trabocco del Rio Merdovine. Al momento, sembra che il diluvio abbia avuto origine da un parziale distacco sul Frejus, il quale ha provocato danni significativi e ha richiesto un intervento massiccio da parte delle forze dell’ordine e delle squadre di soccorso. I settori della città maggiormente colpiti Le zone maggiormente colpite dalla furiosa inondazione si concentrano principalmente lungo la via Einaudi, dove l’hotel “La Betulla” ha riportato danni gravi.

Le operazioni di ricerca e salvataggio per i veicoli trascinati via dalla corrente sono continuate fino alle 2:30 di notte, per poi riprendere all’alba di oggi.

