Voleva un Happy Meal, il menù che McDonald’s ha riservato ai bambini e che comprende un panino, una porzione di patatine, una bibita, la frutta e una sorpresa regalo. La richiesta, assai particolare, era di una bambina di 9 anni, proveniente dalla Calabria e ricoverata da settimane nel reparto di Oncologia dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Era la notte di San Lorenzo, il 10 agosto scorso, e la madre della piccola paziente, nonostante l’ora (circa le 22), prova lo stesso a inviare l’ordine tramite una App di delivery. Il locale, vicino alla stazione Brignole, sta però chiudendo.

Il personale legge l’ordine, ma soprattutto la provenienza, e decide di riaprire la cucina, preparare l’Happy Meal richiesto e aggiungere non una ma ben tre sorprese per la bambina. Un gesto carino che viene molto apprezzato dalla piccola paziente e dal personale dell’ospedale Gaslini.

A raccontare la storia è infatti l’infermiera del reparto, Miriam Cambera (clown anche di una Fondazione che gira per gli ospedali pediatrici). “E’ la notte di San Lorenzo e R., 9 anni, decide di ordinare un Happy Meal al Mc Donald’s. Fa l’ordine su Just Eat troppo tardi. Il locale stava chiudendo. Leggono però l’ordine: Reparto Oncologia, Ospedale Pediatrico Gaslini… Riaprono la cucina, inviano l’Happy Meal e mettono dentro non una ma tre sorprese”.

Il post in poche ore supera i 2mila like. Migliaia anche le condivisioni. Perché “la notte dei desideri è anche e soprattutto in queste piccole grandi cose”.

