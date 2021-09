L’allenatore dell’Italia Roberto Mancini si è lasciato andare sui social network a un duro sfogo contro Autostrade italiane per un disservizio che lo ha interessato nella notte. Ieri gli Azzurri hanno vinto 5 a 0 contro la Lituania. Si giocava a Reggio Emilia. Un ritorno alla vittoria con una goleada dopo i pareggi deludenti con la Bulgaria e la Svizzera.

Proprio tornando a casa in auto, intorno a mezzanotte, il commissario tecnico è rimasto bloccato in autostrada. E ha raccontato tutto sui social network. Mancini ha postato una storia su Instagram: “Queste sono le autostrade italiane, arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi ma in tanti dovete vergognarvi”.

L’allenatore Campione d’Europa con gli Azzurri ha anche taggato Autostrade per l’Italia e si è lasciato andare a un’imprecazione. Il disservizio sofferto dal ct è lo stesso che da mesi e mesi fa penare anche tanti altri cittadini. Soprattutto chi vive in Liguria e si deve muovere per lavoro sulla Milano-Genova e dintorni. I lavori nelle gallerie e sui viadotti spesso rendono necessarie delle chiusure o la riduzione delle corsie.

Spesso e volentieri si verificano anche code chilometriche. Mancini nella sua storia su Instagram ha segnalato soprattutto la mancanza di segnalazioni più che l’interruzione della carreggiata. Magari il suo reclamo potrà risultare utile a risolvere o almeno velocizzare anche altri disservizi.

