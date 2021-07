L’Italia è campione d’Europa dopo 50 anni ed i social scoppiano di entusiasmo per la vittoria storica della squadra di Mancini in campo ostico. Il team azzurro conquista l’ambito trofeo ai rigori nonostante le tensioni prepartita scandite dalle polemiche sull’inginocchiarsi o meno e dalle scene non proprio sportive dei tifosi inglesi. Nel calcio tutto, o quasi, è permesso anche quando eventi così importanti sono contaminati dalla politica: la sfida tra Italia ed Inghilterra è stata la sfida della Brexit, con un paese, quello italico, che ha giurato fedeltà ed obbedienza al sodalizio continentale e l’altro, invece, è scappato nel suo regno monarchico, lasciando anche qualche debito che molto probabilmente non salderà mai.

Ed ecco che il successo italiano è stato accolto con clamore da molti, in giro per il mondo ed ha generato in poche ore su Twitter, la bellezza di 484.080 tweets, 6.647.516 mi piace, 1.000.950

di condivisioni, 108.860 citazioni e 229.355 commenti secondo quanto raccolto in tempo reale dal data journalist Livio Varriale in base alla ricerca delle parole Italia ed Euro2020 dal momento della vittoria ai calci di rigore fino alla mattinata di oggi.

TOP TWEETS – “l’Italia vince e tutti festeggiano. La cosa interessante è che il tweet con più mi piace al momento è del Galatasaray con un tweet di complimenti a Mancini per la vittoria, più che all’Italia. Al secondo posto invece è Giorgio Chiellini che raccoglie tanti consensi da capitano della Nazionale in primis, mentre al quarto posto c’è l’allenatore Roberto Mancini considerato da tutti l’artefice di questo grande successo. Complimenti anche dal Chelsea ai suoi giocatori Jorginho ed Emerson e chi come la grande webstar Ibai riesce ad occupare il secondo posto.”

MENTIONS – Continua l’apoteosi sul fronte delle menzioni dei profili più attenzionati dal pubblico in festa. La Uefa è il portatore di interessi principali seguita dai campioni Italiani e dagli sconfitti inglesi. Mancini quello più apprezzato della squadra, ma il giocatore più adulato è Giggio Donnarumma, seguito da Chiellini. C’è molto del mondo Arabo nei tweets citati e l’unica sqaudra italiana che figura nella top20 è proprio la Juventus.

HASHTAGS – La classifica degli argomenti è un tripudio di sigle che stanno ad indicare l’evento sportivo. Nessun dato da rilevare se non che l’hashtag di mattarella è quello che rispetto agli altri non riferiti alla finale ed alla vittoria degli azzurri, sia quello che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

CONCLUSIONI – Secondo Varriale, gli Europei sono stati un successo per l’Italia, ma soprattutto per la Juventus ed i suoi giocatori, Chiellini e Bonucci, ed ha riconosciuto un successo notevole, che sa di consacrazione, per Donnarumma. Il deus ex machina di tutto è Mancini ed è colui che raccoglie i maggiori meriti del successo storico. Dove invece c’è stato un semplice picco in linea ocn i giorni precedenti è stato nelle ricerche di google dove nelle ultime 24 ore si è raggiunto il massimo delle query verso mezzanotte, ma poi il flusso ha ripreso l’andamento ordinario e molti hanno cercato l’orario di arrivo della nazionale a Roma. Ben arrivati Campioni.

