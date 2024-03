Partita da pochi minuti la maratona Acea Run Rome The Marathon. Oggi Domenica 17 marzo 2024 alle ore 08:30 dai Fori Imperiali al via l’Acea Run Rome The Marathon. Alla 29esima edizione della grande corsa parteciperanno oltre 19mila runner provenienti da tutto il mondo.

In programma ci sono anche modifiche alla viabilità, con strade chiuse e bus deviati o cancellati già da venerdì 15 marzo. Con lo schieramento di oltre 600 vigili urbani lungo il percorso.

Novità per tram, bus e metro: ecco le modifiche di oggi 17 marzo 2024

La regolare circolazione riprenderà a partire dalle 15.30, orario di conclusione della maratona. Le prime modifiche, sono partite già da venerdì 15. Domenica, da inizio servizio fino al termine della manifestazione sportiva, sarà chiusa la stazione della metro Colosseo. In alternativa si potranno utilizzare le fermate Circo Massimo o Cavour. Domenica 17 marzo, la linea n3D viaggia da piazza Santa Croce in Gerusalemme, devia in via Nola, via La Spezia, piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano, via dell’Amba Aradam, piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, normale itinerario di linea.

La linea nMC proveniente da Pantano da via dell’Amba Aradam prosegue per via Druso, piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla, piazza Porta Capena, via del Circo Massimo. Durante la gara, complessivamente saranno sospese 9 linee (2, 3L, 30, 40, 64, 70, 77, 280 e 628), altre 9 saranno deviate (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3) mentre saranno 55 i collegamenti limitati (8, 19Nav, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, H, C6 e C8).

Il percorso completo della maratona

Gli atleti partiranno guardando l’Anfiteatro Flavio, circumnavigandolo, per poi andare verso sud. Da qui percorso standard in direzione della Piramide Cestia fino a via Valco di San Paolo tra via Ostiense e via Marconi e punto più a sud della corsa. Successivamente: passaggio a Testaccio, Lungotevere Aventino, Lungotevere de’ Cenci e Lungotevere dei Tebaldi fino a via della Conciliazione. A questo punto gli atleti svolteranno a destra verso Castel Sant’Angelo e poi corsa verso lo Stadio Olimpico per poi affrontare il ritorno. I maratoneti andranno verso Piazza del Popolo e le Chiese Gemelle e percorrere i 7 km delle meraviglie: via del Corso e via del Babuino. Dopo aver costeggiato il Circo Massimo ultimo chilometro con l’arrivo sui Fori Imperiali. Su tutto il percorso, lungo 42.195 chilimetri, saranno predisposti 16 punti di ristoro e 12 punti di spugnaggio.

Le strade chiuse

Nella notte fra sabato 16 e domenica 17 marzo, a partire dalla mezzanotte è chiusa al traffico l’asse via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Cerchi. Dalle ore 08:00 della domenica, inoltre, stop alla circolazione su tutto il percorso della corsa.

I divieti di fermata

Dalle ore 00:00 del 14/03/2024 e fino alle cessate esigenze del 17/03/2024

Viale delle Terme di Caracalla: intero slargo adiacente allo stadio “Nando Martellini”, eccetto i mezzi autorizzati dal Gabinetto del Sindaco;

Piazzale Numa Pompilio: intero slargo adiacente alla Chiesa di Santi Nereo e Achilleo, eccetto i mezzi autorizzati dal Gabinetto del Sindaco.

Dalle ore 00:00 del 15/03/2024 e fino alle cessate esigenze del 17/03/2024

Via in Miranda: ambo i lati intera via, eccetto i mezzi utilizzati per le riprese televisive autorizzati dal Gabinetto del Sindaco.

Dalle ore 00:00 del 16/03/2024 e fino alle cessate esigenze del 17/03/2024

Via dei Fori Imperiali: ambo i lati intera via, eccetto mezzi autorizzati dal Gabinetto del Sindaco;

Piazza Bocca della Verità (lato via di S. Giovanni Decollato): intera porzione della piazza compresa tra via dei Cerchi, via di S. Giovanni Decollato e via Luigi Petroselli, eccetto i mezzi utilizzati per le riprese televisive autorizzati dal Gabinetto del Sindaco.

Dalle ore 14:00 del 16/03/2024 e fino alle cessate esigenze del 17/03/2024

Via Cavour: ambo i lati, nel tratto compreso tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci; Largo Corrado Ricci: intero largo, esclusi i mezzi autorizzati dal Gabinetto del Sindaco;

Piazza di Porta Capena: intera piazza;

Largo delle Vittime del Terrorismo: slargo adiacente all’ingresso dello stadio “Nando Martellini”;

Viale delle Terme di Caracalla: carreggiata laterale ambo i lati, nel tratto e verso compreso tra largo delle Vittime del Terrorismo e largo delle Terme di Caracalla;

Via dei Cerchi: ambo i lati, intera via;

Via del Circo Massimo: lato destro nel tratto e verso compreso tra viale Aventino e via dell’Ara Massima di Ercole eccetto, sino alle ore 05.00 del 17/03/2024, l’area di sosta dei pullman turistici; lato destro nel tratto e verso compreso tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa, compresa l’intera area di sosta sita alla confluenza con Clivo dei Publicii, eccetto i veicoli a servizio dei diversamente abili;

Piazzale Ugo La Malfa: (lato monumento): intera area di sosta, eccetto veicoli a servizio dei diversamente abili;

Viale Aventino (lato FAO): ambo i lati della carreggiata laterale, nel tratto e verso compreso tra piazza Albania e piazza di Porta Capena;

Piazza Albania: ambo i lati della carreggiata laterale nel tratto e verso compreso tra viale della Piramide Cestia e viale Aventino;

Viale della Piramide Cestia: ambo i lati della carreggiata laterale, nel tratto e verso compreso tra piazza di Porta San Paolo e piazza Albania;

Piazza di Porta San Paolo: lato destro, nel tratto e verso compreso tra viale Giotto e viale della Piramide Cestia;

Piazzale Ostiense: (lato Mura Aureliane): lato destro, ultimi 80 metri, nel tratto e verso compreso tra viale di Porta Ardeatina e viale Giotto;

Via Marmorata: lato destro della carreggiata laterale, nel tratto e verso compreso tra via Galvani e piazza dell’Emporio;

Lungotevere Aventino: (lato basamento): lato destro della carreggiata destra, nel tratto e verso compreso tra piazza dell’Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin, eccetto mezzi autorizzati dal Gabinetto del Sindaco;

Via di S.Maria in Cosmedin: lato destro nel tratto e verso compreso tra Lungotevere Aventino e via della Greca;

Largo Marico Petrucci intero largo, comprese le rampe di accesso al Lungotevere;

Via Petroselli: lato destro, nel tratto e verso compreso tra piazza Bocca della Verità e Vico Jugario;

Piazza Venezia: intera piazza, eccetto mezzi e strutture autorizzate dal Gabinetto del Sindaco;

Lungotevere dei Tebaldi: lato destro, nel tratto compreso tra via dell’Armata ed il civico 15, compresa l’intera area adibita alla fermata Atac;

Lungotevere dei Sangallo: lato sinistro del senso unico di marcia, per 20,00 metri lineari a partire dall’intersezione con ponte Giuseppe Mazzini;

Lungotevere dei Fiorentini: ambo i lati intera via eccetto mezzi ATAC;

Lungotevere in Augusta: lato sx, intera via;

Passeggiata di Ripetta ambo i lati, intera via;

Via del Babuino: in corrispondenza delle aree destinate al carico e scarico cose site all’altezza dei civ. 106 e 56; ambo i lati, nel tratto compreso tra via della Fontanella e piazza del Popolo, eccetto l’area destinata alla sosta dei diversamente abili;

Piazza Augusto Imperatore: lato sx nel tratto e verso compreso tra via di Ripetta e via dei Pontefici;

Piazza di Spagna: intera area di sosta sita di fronte al civico 48, compresa l’area di sosta riservata al Corpo Diplomatico e al carico e scarico cose, eccetto, sino alle ore 05.00 del 17/03/2024, l’area di stazionamento dei taxi

;

Via Due Macelli: in corrispondenza dell’area destinata al carico e scarico cose sita all’altezza dei civici 99/101;

Piazza Borghese: lato sinistro, nel tratto compreso tra via della Lupa e via del Clementino;

Via del Clementino: lato sinistro, nel tratto compreso tra piazza Borghese e via della Scrofa;

Piazza Nicosia: lato sinistro, nel tratto compreso tra via della Scrofa e via di Monte Brianzo; lato destro, nel tratto compreso tra via della Scrofa e il civico 26; intera area di sosta centrale, adiacente alla fontana monumentale, compresa tra il fronte civico 23 e il fronte civico 17 (via dei Somaschi), eccetto veicoli e strutture autorizzati dal Gabinetto del Sindaco;

Via di Monte Brianzo: ambo i lati, intera via;

Via Zanardelli: lato destro nel tratto e verso compreso tra piazza di Ponte Umberto I e via dei Coronari;

Piazza di Tor Sanguigna: intera piazza, eccetto sino alle ore 05.00 del 17/03/2024, l’area di stazionamento dei taxi;

Corso Rinascimento: lato destro, nel tratto e verso compreso tra via dei Canestrari e piazza Sant’Andrea della Valle;

Piazza di San Andrea della Valle: intera piazza

Dalle ore 21.00 del giorno 16.03.2024 e fino a cessate esigenze del giorno 17.03.2024:

Via della Conciliazione: carreggiata laterale da Via della Traspontina a Via P.P. Pfeiffer, ambo i lati del senso unico di marcia; carreggiata laterale da Via della Traspontina a Via dell’Erba, lato sinistro del senso unico di marcia;carreggiata laterale da Via Rusticucci a Via dell’Erba, lato destro del senso unico di marcia;

Via di Porta Angelica: da Piazza della Città Leonina a Borgo Angelico, lato destro del senso unico di marcia;

Piazza Risorgimento: da via di Porta Angelica a via del Mascherino, lato destro del senso di marcia descritto, con sospensione fermata Atac;

Via Crescenzio: da Piazza Adriana a Piazza Cavour, lato destro del senso di marcia descritto; dall’intersezione con via Properzio per 10 metri, lato destro del senso di marcia descritto, in direzione di piazza Cavour;

Viale Giulio Cesare: dal civ. 31 fino all’intersezione con Via A. Farnese, lato destro della carreggiata centrale in direzione di Via Virginio Orsini; da Via Carlo Alberto dalla Chiesa a Via Lepanto, ambo i lati della carreggiata centrale; carreggiata laterale da Via Lepanto a Via Damiata, lato sinistro del senso unico di marcia;

Viale delle Milizia: da 20 metri prima dell’intersezione con Largo Trionfale, fino all’intersezione stessa, lato destro della carreggiata centrale in direzione di Largo Trionfale; dal civ.38 fino all’intersezione con Via F.de Sanctis, lato destro della carreggiata laterale in direzione di Via S. Pellico;

Via della Giuliana:dal civ.42 fino all’intersezione con Via R.G. Lante, lato destro del senso di marcia in direzione di Piazzale Clodio; dal civ. 58 fino all’intersezione con Via G. Palumbo, lato destro del senso di marcia in direzione di Piazzale Clodio; da 20 metri prima dell’intersezione con Piazzale Clodio fino all’intersezione stessa, lato destro del senso di marcia

in direzione di Piazzale Clodio;

Piazzale Clodio: da Via della Giuliana allo svincolo di immissione direzione Viale Giuseppe Mazzini, lato destro del senso di marcia; carreggiata di immissione su Viale Giuseppe Mazzini, con provenienza Piazzale Clodio, ambo i lati del senso unico di marcia; Viale Giuseppe Mazzini: da 20 metri prima dell’intersezione con Piazza Giuseppe Mazzini fino all’intersezione stessa, lato sinistro del senso di marcia descritto;

Piazza Giuseppe Mazzini:da Via Oslavia fino a Viale Giuseppe Mazzini, lato sinistro del senso di marcia a rotatoria, nell’area centrale a ridosso giardini con sospensione stallo taxi; da Via Oslavia a Via Sabotino, lato destro del senso di marcia a rotatoria, lato palazzi; da Via Sabotino a Viale Giuseppe Mazzini, lato destro del senso di marcia a rotatoria, lato palazzi, compresi gli stalli contigui i giardini centrali di Viale Giuseppe Mazzini;

Piazza Bainsizza: da Via Oslavia a Viale Carso, lato destro del senso unico di marcia;

Viale Carso: da Piazza Bainsizza fino a Largo Generale Gonzaga del Vodice, lato destro del senso di marcia descritto;

Largo Generale Gonzaga del Vodice: da Viale Carso a Via Achille Papa, su ambo i lati della carreggiata in direzione di Via Achille Papa, compreso parcheggio centrale;

Via Achille Papa: da via Monte Zebio fino a viale Carso, ambo i lati della carreggiata a senso unico di marcia in direzione di viale Carso;

Via Monte Zebio: area di parcheggio centrale posta tra via Achille Papa e via Marcello Prestinari;

Via Marcello Prestinari: da Via Monte Zebio a piazza Monte Grappa, ambo i lati della carreggiata a senso unico dimarcia in direzione di piazza Monte Grappa;

Piazza Monte Grappa: da Lungotevere Oberdan a via M. Prestinari, ambo i lati del senso unico di marcia;

Lungotevere della Vittoria: da fronte Via Timavo fino a fronte Via Francesco Rismondo lato Tevere;

Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel: intera via, lato fiume;

Lungotevere dell’Acqua Acetosa: nel tratto compreso tra lungotevere Salvo d’Acquisito e via Venezuela;

Via Venezuela: su ambo i lati nel tratto compreso tra Lungotevere Acqua Acetosa e largo Indira Gandhi;

Via India: su ambo i lati;

Viale XVII Olimpiade: su ambo i lati della carreggiata, con direzione e verso, da viale Tiziano a Via Svezia; su tutto il plateatico centrale nel tratto compreso tra viale Tiziano e via Svizzera ; su ambo i lati della carreggiata, con direzione e verso, da via India a viale Tiziano; su tutto il plateatico centrale nel tratto compreso tra via Unione Sovietica e viale Tiziano;

Via Svezia: su tutta la sede stradale;

Viale Tiziano: sul lato destro della carreggiata posta alla destra della sede tranviaria, in direzione e verso, da piazza Apollodoro a viale XVII Olimpiade;

Via Flaminia: sul lato destro della carreggiata destra, con direzione e verso, da piazza Apollodoro a viale del Vignola;

Viale del Vignola: sul lato destro della carreggiata, con direzione e verso, da via Flaminia a via Pier della Francesca;

Via Pier della Francesca: sul lato destro, in direzione e verso, da via Guido Reni a viale del Vignola;

Via Giovanni Paolo Pannini: sul lato destro, in direzione e verso da Viale Pinturicchio a Via Guido Reni;

Lungotevere Flaminio: sul lato destro, in direzione e verso, da Ponte Duca d’Aosta a Ponte del Risorgimento (lato fiume);

Via Antonazzo Romano: ambo i lati, intera via.

Dalle ore 00:00 a cessate esigenze del 17/03/2024

Circonvallazione Ostiense:lato destro, da Via Giuseppe Candeo fino a via Manfredo Camperio; lato sinistro, da Via Giuseppe Candeo fino a Via Ermenegildo Frediani;

Via Ostiense: in entrambi i lati, da Largo Beato Placido Riccardi fino al Ponte S. Spizzichino; lato destro, da Largo Beato Placido Riccardi fino a Via Valco di San Paolo;

Via Valco di San Paolo: lato destro, da Via Ostiense a Viale Guglielmo Marconi;

Viale Guglielmo Marconi: lato destro, da Via Valco di San Paolo a Piazzale Tommaso Edison;

Lungotevere di Pietra Papa: da Piazza Augusto Righi fino alla Rotatoria di Via Enrico Fermi – lato destro; da Piazza Augusto Righi fino a Via Avicenna – area di parcheggio centrale limitatamente agli stalli di sosta a pettine;

da rotatoria Via Enrico Fermi fino a Lungotevere Gassman – ambo i lati;

intera area di parcheggio interna di fronte a Via Pietro Blaserna;

Lungotevere Vittorio Gassman: per l’intera lunghezza – ambo i lati;

Via Antonio Pacinotti: dal civico 81 fino a Via Giovanni Volpato – lato destro direzione Via Giovanni Volpato;

Via Giovanni Volpato: intera Via – lato destro – direzione Via Ettore Rolli;

Via Portuense: lato destro del tratto compreso tra il fornice del ponte ferroviario e l’intersezione con via Angelo Bellani;

Via Ettore Rolli: lato destro del tratto compreso tra l’intersezione con via Angelo Bellani e l’intersezione con via degli Stradivari, direzione largo Alessandro Toja;

Via degli Stradivari: lato destro del tratto compreso tra l’intersezione con via Ettore Rolli e l’intersezione con lungotevere degli Artigiani, in direzione di Ponte Testaccio; Ponte Testaccio lato destro del tratto compreso tra l’intersezione con lungotevere degli Artigiani e l’intersezione con largo Giovanni Battista Marzi, in direzione l.go G.B. Marzi;

Piazza Lauro de Bosis: lato destro della carreggiata, direzione piazzale di Ponte Milvio, da lungotevere Maresciallo Cadorna a Ponte Duca d’Aosta e sulle aree di parcheggio comprese tra Lungotevere Maresciallo Cadorna e Viale del Foro Italico (lato piscine CONI).

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo