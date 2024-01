Marcella Bella può ritenersi soddisfatta della sua straordinaria carriera musicale. E adesso arrivata a 70 anni, dopo una celebre partecipazione a Sanremo nel 1972 è ormai considerata vera dea dell’olimpo delle star della musica nostrana. E oggi il debutto in digitale “Etnea”, il nuovo album di Marcella Bella. Il disco è inoltre disponibile in formato fisico in vinile nero 180 g in edizione numerata e limitata e in cd maxi formato con booklet di 24 pagine e 4 foto esclusive

Il legame con il fratello Gianni interrotto dall’ictus

Legatissima al fratello Gianni, Marcella Bella ha affrontato in prima persona una malattia terrificante che ha messo in serie difficoltà Gianni. Nel 2010 l’uomo è stato colpito da un ictus a causa del quale ha subito una paralisi di metà corpo.

“È sempre stato il mio idolo, ma persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita. Avrebbe potuto diventare depresso, egoista, si sarebbe potuto incattivire. Tutte cose legittime. Invece, ha affrontato l’ictus con dignità. Nei primi tempi, quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dirmi che stava bene”.

La carriera straordinaria di Marcella Bella

Impossibile non conoscerla, Marcella Bella era letteralmente una star degli anni 70 e ancora adesso è molto apprezzata dalla critica. La sua voce e la sua personalità sono ancora riconoscibilissime ma il suo brano Montagne Verdi è diventato un vero e proprio cult della musica italiana cantato ancora adesso. Marcella Bella adesso ha raggiunto ben cinquant’anni di carriera e con l’aiuto di suo fratello Gianni, autore ufficiale dei testi, è diventata una delle più brave cantanti in circolazione.

“L’ictus vissuto in maniera dignitosa” e la vicinanza di Marcella Bella

“Dopo l’ictus aveva paura di riavvicinarsi al pianoforte, teme lo stress. Però canticchia, emettendo dei suoni. Una volta ha improvvisato una melodia, l’ho registrata con il telefonino e ho coinvolto gli altri due fratelli per metterla in musica e scrivere il testo. Quella è la nostra canzone”.

Il fratello di Marcella Bella, Gianni ha molti problemi ad articolare le parole ed i suoni, una specie di condanna per chi ha lavorato da sempre con la musica.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo