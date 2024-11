C’è ancora bisogno di fare luce sulla morte di Margaret Spada , la giovane di 22 anni di Lentini , in provincia di Siracusa , deceduta a Roma il 7 novembre dopo un intervento di rinoplastica. La ragazza, recatasi nella capitale con il fidanzato per la procedura estetica, aveva accusato un malore a seguito della somministrazione dell’anestesia locale e sarà solo l’autopsia, in programma oggi all’istituto di medicina legale di Tor Vergata, a fornire le prime risposte assieme agli esami tossicologici, che chiariranno il tipo di sostanze iniettate sul volto di Margaret.

Gli esami saranno utili ad individuare l’esatto momento dello choc anafilattico che le è costato la vita. Non è ancora chiaro se l’intervento prevedesse delle incisioni o se fosse un semplice “filler”, con la prima iniezione contenente anestetici. Versione, quest’ultima, che troverebbe un facile riscontro della testimonianza del fidanzato di Margaret, Salvatore Sferrazzo, che l’aveva accompagnata a Roma per l’intervento: “Si è sentita male poco dopo essersi seduta sulla poltrone dell’intervento”, racconta. Inutili i tentativi per rianimarla.

La ricostruzione del fidanzato

Attimi in cui il compagno, con cui la ragazza prevedeva di sposarsi, realizzando immediatamente la gravità della situazione, si è subito precipitato in sala. La ricostruzione è contenuta nella denuncia presentata dai genitori della vittima. “I medici mi hanno cacciato dalla stanza dove Margaret si stava sentendo male”, racconta al Corriere della Sera. Episodio che potrebbe aggravare la posizione dei dottori Procopio, padre e figlio, qualora avessero cercato di nascondere qualcosa.

“Ho tirato fuori il telefonino e ho ripreso tutto”, continua Salvatore, che ha visto Margret spegnersi davanti a suoi occhi, i medici cercarla di rianimarla e chiamare il 112 per farla portare subito in ospedale con un’ambulanza. I due chirurghi Procopio, sono indagati per omicidio colposo, anche le immagini girate dal fidanzato di Margaret sono state acquisite dalla Procura